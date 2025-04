»Geht streng Richtung Relegation«: Inter erwischt gebrauchten Abend

Schon in der ersten halben Stunde stellten die Garnisonsstädter die Weichen auf Sieg. Von Beginn an war zu spüren, dass Grafenwöhr das Heimspiel unbedingt gewinnen wollte. Der aufgerückte Defensivmann Johannes Kopp brachte sein Team in der 11. Minute in Führung. Grafenwöhr blieb am Drücker, stellte noch vor der Pause durch die Tore seines Sturmduos Xavier Siemski (22./Foulelfmeter) und Marcello Siemski (26.) auf 3:0. Auch im zweiten Durchgang brachte Inter Bergsteig Amberg keinen Fuß auf den Boden, der Gegner agierte spritziger, gedankenschneller und torgefährlicher. Spätestens nach Kilian Heldmanns Bude zum 4:0 (48.) war die Messe frühzeitig gelesen. Xavier Siemski (79.) mit seinem zweiten Tor machte das Debakel für Amberg komplett.