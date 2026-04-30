Geht noch was? Verbandsliga +++ Eppingen könnte noch einmal oben heranschnuppern von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Die Eppinger (weiß) liegen noch in Lauerstellung zum Relegationsrang. – Foto: Siegfried Lörz

Dass beide Sinsheimer Verbandsliga-Vertreter an einem Spieltag gewinnen, hatte in der Rückrunde obendrein Seltenheitswert. Am Sonntag wollen die Eppinger ihren Mini-Aufwärtstrend bei der Überraschungsmannschaft der Rückrunde schlechthin bestätigen. Es geht zur DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal, die 25 ihrer 34 Punkte in der zweiten Saisonhälfte gesammelt hat, und dort ist der VfB nicht nur aufgrund deren Fabelrückrunde gewarnt. Vergangene Saison schied die Elf von Cheftrainer David Pfeiffer im Achtelfinale des badischen Pokals auf dem Köpfel aus.

Das Pokalspiel in Ziegelhausen Anfang August 2024 war an Dramatik nicht zu überbieten. Eppingen kam damals beim späteren Landesliga-Meister trotz einer Zwei-Mann-Unterzahl in der Verlängerung zum 2:2-Ausgleich und verlor dennoch kurz vor Schluss mit 2:3. "Dort oben auf dem Kunstrasen ist es immer besonders", weiß Oliver Späth daher zu berichten. Der Sportliche Leiter des VfB hat die Tabellenkonstellation selbstverständlich auch genau im Blick und ist sich im Klaren darüber, dass der dritte Rang unter Umständen reichen könnte. "Ganz ehrlich, wenn ich aufsteigen würde, dann will ich das aber als Erster und Zweiter und somit mit einer Platzierung, die dazu berechtigt", möchte er nicht Nutznießer von einem Heddesheimer Rückzug werden.