»Geht nicht darum, sich hinzustellen & mit Inhalten rumzufuchteln« Kurze Vorbereitung, befristetes Engagement: Trainer Dominik Haußner über seinen ungewöhhnlichen Einsatz in Eichstätt von Mathias Willmerdinger · Heute, 13:45 Uhr · 0 Leser

Einstand mit 3:0-Testspielsieg: Dominik Haußner und seine Assistenten Norbert Scheuerer (li.) und Florian Grau (2.v.li.). – Foto: Johannes Traub

Es war eine turbulente Wintervorbereitung beim VfB Eichstätt. Anfang Februar überraschte der bisherige Cheftrainer Dominik Betz mit seinem Rücktritt. Mit Co-Trainer Florian Grau und Torwarttrainer Norbert Scheuerer betreuten daraufhin zunächst zwei ausgewiesene Kenner des Vereins die Regionalliga-Truppe. Vergangene Woche, als der VfB aus dem Trainingslager aus der Türkei zurückgekehrt war, präsentierten die Altmühltaler dann einen neuen Übungsleiter: Dominik Haußner übernimmt bis zum Saisonende. Was hat der 47-Jährige in der Domstadt vor? FuPa hat mit ihm gesprochen.

"Ja, es war definitiv eine der kürzesten", muss Dominik Haußner lachen auf die Frage, ob es für ihn die kürzeste Vorbereitung aller Zeiten gewesen sei. Vor diesem Hintergrund kam ihm der Wintereinbruch vergangene Woche gar nicht so ungelegen: "Klar, die Jungs hätten nach der langen Vorbereitung gerne mit dem ersten Punktspiel losgelegt. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass wir durch die Absage noch ein sehr ordentliches Testspiel bestreiten (3:0 gegen den TSV Kornburg, Anm.d.Red.) konnten und so eine Woche mehr Zeit bekommen haben, uns kennenzulernen."

Intensiver Austausch - hier mit Torwarttrainer Norbert Scheuerer - ist Dominik Haußner (re.) in seinen ersten Tagen in Eichstätt wichtig. – Foto: Johannes Traub







Bis zum Sommer ist Haußners Engagement in Eichstätt befristet, das bestätigt der A-Lizenz-Inhaber noch einmal auf FuPa-Nachfrage: "Die Zusammenarbeit ist bis Saisonende vereinbart. Dann wird ein neuer Trainer in Eichstätt übernehmen." Ergo erübrigt sich die Frage von selbst, ob Haußner einen neuen Typus Fußball in Eichstätt einführen will. "Wir wollen gemeinsam den Eichstätter Weg weitergehen und die Tugenden einbringen, für die der VfB steht: Klare Abläufe, gute Strukturen. Gemeinsam wollen wir so früh wie möglich das Ziel Klassenerhalt erreichen." Gemeinsam - dieses Wort verwendet Haußner oft und lobt dabei einen loyalen Arbeiter, der sich seit Jahren mit großem Elan für den Verein einsetzt: "Ein großes Dankeschön an Flo Grau, wie er mich mitnimmt in diesen Tagen. Ich lerne gerade sehr viel dazu und nehme mich auch noch ein stückweit zurück. Es geht nämlich nicht darum, sich hinzustellen und mit Inhalten rumzufuchteln."

Am kommenden Samstag soll`s nun für Lucas Schraufstetter (re.) und Ferat Nitaj losgehen. – Foto: Johannes Traub







Am kommenden Samstag soll nun der Liga-Auftakt für die Eichstätter erfolgen. Die Wetterprognose ist gut, der Frühling klopft an, die Austragung der Partie gegen Bayreuth sollte also klappen. Was erwartet Haußner gegen die "Oldschdod"? "Schwieriger Gegner. Die Bayreuther haben in der Winterpause einige personelle Veränderungen vorgenommen. Ich will nicht von einer Wundertüte sprechen, aber es wird schon spannend zu beobachten sein, wie sie taktisch aus der Winterpause rauskommen werden. Zudem wird es für beide nach langer Zeit das erste Spiel auf Naturrasen sein, diese Komponente darf man auch nicht vergessen. Wir wollen die Intensität auf den Platz bringen, die Eichstätt auszeichnet und mit einem Heimsieg starten."