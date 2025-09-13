»Geht mir richtig auf die Nüsse«: Stadeln-Märchen geht weiter

Hätte man vor der Saison darauf gewettet, wäre man nun wohl reich. Denn dass Hof und Neumarkt am 10. Spieltag ein Top-Spiel bestreiten - damit haben wohl nur die wenigsten gerechnet. Das Remis ist dann letztlich wortwörtlich standesgemäß. Und die Sahne auf der Überraschungs-Kirschtorte: Ist und bleibt Stadeln. Der Aufsteiger schlug Neudrossenfeld deutlich mit 5:2 - und ist Spitzenreiter. Hätte man nur darauf gewettet...
Äußert sich Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter der Gäste, zu einer Partie, dann macht er das ehrlich, offen - und schonungslos. So auch dieses Mal, weshalb die Bühne ihm gehört: "Wir gehen durch einen Doppelschlag schnell in Führung, aber waren ab dann viel zu passiv, haben nur noch rückwärts gespielt und niemand hat sich nach vorne etwas zugetraut. Letztendlich waren die letzten beiden Niederlagen hausgemacht, da unser Verhalten und die Einstellung heute und die letzten 14 Tage mit semiprofessionellem Fußball und Bayernliga nichts zu tun hat. Den guten Saisonstart auf diese Art und Weise wegzuschmeißen, geht mir richtig auf die Nüsse und lässt meine Halsschlagader fast platzen."
Es ging behäbig los, aber dann.... "Spektakel auf der Grünen Au". Thomas Popp, Manager der Oberfranken, spricht in der Nachbetrachtung von einem "völlig verrückten Spiel mit vier Elfmetern", vier Toren, keinen Pausen, Emotionen und - leider - aus seiner Sicht eine einmal mehr schlechte Schiedsrichter-Leistung. "Es ist nun das fünfte Spiel in Folge, in dem beide Teams unabhängig voneinander feststellen, dass die Unparteiischen dem Bayernliga-Niveau nicht gewachsen sind."
Nimmt man die Tabelle als Grundlage, war es ein Kellerduell. Letztlich war es aber eine Begegnung, die in Erinnerung bleiben wird - oder wie es Sascha Dorsch, Vorstandssprecher der Gäste formuliert: "Ein mega geiles Spiel!" Der "kleine" Jahn sei die beste Mannschaft gewesen, gegen die Bamberg bis dato angetreten ist. "Es war ein brutaler Fight", findet der FCE-Funktionär. Und am Ende sei der Sieg glücklich, aber enorm wichtig "für den Kopf und das Selbstbewusstsein". Denn der Absteiger sucht weiterhin nach sich selbst, und hat auf diesem Weg zumindest drei weitere Punkte gefunden.
Der Druck auf dem Gebenbacher Kessel "ist ein Millibar weniger", wie es DJK-"Co" Andreas Graml nach dem Sieg über Coburg bildlich darstellt. Die Oberpfälzer haben "kein gutes Spiel gemacht" und sind "denkbar unglücklich" gestartet. "Insgesamt eine sehr hektische Partie." Der Doppelplatzverweis kurz vor der Pause hat den Gastgebern aber natürlich in die Karten gespielt. Und am Ende ist nicht nur Andreas Graml "sehr erleichtert".