»Geht mir richtig auf die Nüsse«: Stadeln-Märchen geht weiter

Äußert sich Daniel Stöcker, Sportlicher Leiter der Gäste, zu einer Partie, dann macht er das ehrlich, offen - und schonungslos. So auch dieses Mal, weshalb die Bühne ihm gehört: "Wir gehen durch einen Doppelschlag schnell in Führung, aber waren ab dann viel zu passiv, haben nur noch rückwärts gespielt und niemand hat sich nach vorne etwas zugetraut. Letztendlich waren die letzten beiden Niederlagen hausgemacht, da unser Verhalten und die Einstellung heute und die letzten 14 Tage mit semiprofessionellem Fußball und Bayernliga nichts zu tun hat. Den guten Saisonstart auf diese Art und Weise wegzuschmeißen, geht mir richtig auf die Nüsse und lässt meine Halsschlagader fast platzen."