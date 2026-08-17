Geht gut los: Einspruch beim Veritas-Spiel, VSG II dominiert

Veritas Vorstand Mehmet Aydin bestätigt Einspruch – Foto: Olaf Kapell

Der erste Spieltag der Landesliga Staffel 1 hat gleich einiges zu bieten: Altglienicke II feiert beim 7:1 einen Traumstart, Hermsdorf setzt sich mit 4:2 gegen Inter II durch und Stern Marienfelde gewinnt ein packendes Fünf-Tore-Spiel bei Südwest. Dersim und die Berliner Amateure starten ebenfalls mit Siegen. Die Aufsteiger Friedrichshagen und Veritas trennen sich jeweils 2:2 von ihren Gegnern – wobei Veritas gegen Charlottenburg-Wilmersdorf Einspruch gegen die Spielwertung eingelegt hat. Das bestätigt Veritas Vorstand Mehmet Aydin gegenüber FuPa Berlin

Südwest erwischt den besseren Start und geht bereits in der Anfangsphase durch Berisha mit 1:0 in Führung. Stern dreht die Partie dann innerhalb weniger Minuten: Zunächst gleicht Uzun gegen Ende der ersten halben Stunde aus, kurz darauf bringt Lang die Gäste mit 2:1 nach vorn. Nach der Pause meldet sich Südwest zurück, als Raychouni zu Beginn der zweiten Halbzeit das 2:2 erzielt. Doch Stern antwortet wenig später erneut: Uzun trifft ein zweites Mal und sorgt mit dem 3:2 für den Auswärtssieg.

Was für ein Auftakt der VSG Altglienicke II. Die Gastgeber überrollten Friedenau bereits vor der Pause und führten nach 45 Minuten mit 5:0. Fayoumi und Bakal trafen jeweils doppelt, Meller steuerte den fünften Treffer bei. Auch nach dem Wechsel blieb die VSG zunächst am Drücker: Meller erhöhte mit seinem zweiten Treffer auf 6:0. Erst danach gelang Prümke der Ehrentreffer für Friedenau. Ein Treffer fällt für die VSG noch zum 7:1 Endstand.

Abu Njie (re) und sein Bruder Momar (Mi) sollen Altglienicke II in die Berlin Liga führen – Foto: Christof Lehner

Aufsteiger Friedrichshagen erkämpft sich zum Landesliga-Start einen Punkt. Timur bringt Preussen II bereits ganz früh mit 1:0 in Führung. Friedrichshagen braucht etwas, findet dann aber noch vor der Pause die Antwort: Lütke gleicht kurz vor dem Seitenwechsel aus. Doch Preussen schlägt noch einmal zurück – Timur erzielt unmittelbar vor der Pause seinen zweiten Treffer und stellt auf 2:1 für die Gäste. Lange hält diese Führung, ehe Schüler in der Schlussphase für Friedrichshagen zum 2:2 trifft.

Veritas gibt bei seinem Landesliga-Auftakt eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. Aydin bringt den Aufsteiger Mitte der ersten Halbzeit mit 1:0 nach vorn. Kurz vor der Pause erhöht Ghasemi-Nobakht auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel übernehmen jedoch die Sportfreunde zunehmend das Kommando. Mitte der zweiten Hälfte verkürzt Kocher auf 1:2 und nur wenige Minuten später ist derselbe Spieler erneut zur Stelle. Mit seinem Doppelpack stellt Kocher auf 2:2 und sichert den Gästen noch einen Punkt. Nach dem Spiel legt Veritas Einspruch ein. Eine Trikotnummer soll nicht im Spielbericht vermerkt worden sein. BSV Dersim vs VFB Fortuna Biesdorf II 3:1

Dersim ist mit einem verdienten Heimsieg in die neue Saison gestartet. Enyigit sorgte bereits in der Anfangsphase für das 1:0, mit dem es auch in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit erhöhte Diokhane auf 2:0. Spannend wurde es noch einmal in der Schlussphase, als Röder für Biesdorf II auf 2:1 verkürzte. Die Hoffnung der Gäste währte allerdings nur kurz: In der Nachspielzeit machte Krasniqi mit dem 3:1 alles klar

Gelungener Saisonstart für den VfB Hermsdorf. Oberstein brachte die Gastgeber Mitte der ersten Halbzeit mit 1:0 in Führung und legte unmittelbar nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach. Büll brachte Internationale II kurz darauf mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel. Doch Hermsdorf ließ sich nicht beirren: Duncan und nur wenig später Ploschenz schraubten das Ergebnis auf 4:1. Ein spätes Eigentor von Winkens sorgte schließlich für den 4:2-Endstand.

– Foto: Frank Arlinghaus

Der BSV 1892 muss lange auf den entscheidenden Moment warten. In einer umkämpften Partie fallen in der ersten Hälfte keine Tore, und auch nach dem Seitenwechsel sieht lange alles nach einem torlosen Saisonauftakt aus. Erst in der Schlussphase gelingt den Gastgebern der Durchbruch: Blume erzielt das 1:0. Türkiyemspor kann darauf nicht mehr antworten und der BSV bringt den knappen Vorsprung über die Zeit.