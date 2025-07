Geht es für Würzberg noch weiter hoch?

Ugurtan Kizilyar (rechts) spielte lange Jahre in der Regionalliga. Über den SV Hummetroth und die SG Bad König/Zell ist er nun beim VfR Würzberg als Spielertrainer gelandet. Foto: Herbert Krämer

Würzberg. Packt der VfR Würzberg diesmal die Chance beim Schopfe und kehrt nach langen quälenden Jahren wieder in die A-Liga Odenwald zurück? Die Breite des Kaders und die darin steckende Qualität bilden vielleicht die Grundlage für eine erfolgreiche Saison 2025/26. Für diesen Aufbruch verpflichtete der VfR ein neues Trainergespann.

Es war ein ganz starker Saisonauftakt letzten Sommer, den der VfR Würzberg in der B-Liga hinlegte. In den ersten zehn Spielen, die ja immer als Gradmesser für den Einstieg in eine neue Spielzeit gelten, verloren die VfR-Fußballer nur gegen Meisterschaftsaspirant Erbach mit 1:4. Das Spiel des Teams, damals noch von Spielertrainer Tobias Back angeleitet, war von mannschaftlicher Geschlossenheit geprägt. Auch Rückschläge musste der VfR wegstecken: Das 0:3 beim SV Lützel-Wiebelsbach tat dann schon kräftig weh. Dem Kader fehlte die Breite. Tobias Back war dennoch immer in der Lage, personell schwierige Phasen mit sogenannten „Back-up-Spielern" zu kompensieren. Allen voran mit den ehemaligen Michelstädtern Daniel Breitwieser oder Jens Waldhoff. Darüber hinaus stand im Würzberger Tor mit Alexander Vollhardt der wohl beste Schlussmann der Spielklasse. Auch gegen den späteren Meister SV Hummetroth II (1:3) und Mitaufsteiger FSV Erbach (2:3) lieferte die Back-Formation bemerkenswerte Spiele ab.

Am Ende schoss sich Würzberg auf Platz drei vor: Ein überragender Erfolg für die in den letzten Jahren nicht unbedingt erfolgsverwöhnten Fußballer aus dem Höhenort. Tobias Back und sein Trainerteam machten in der vergangenen Spielzeit aus wenig sehr viel. Als sich Back in die Kurstadt verabschiedete, um dort den Kreisoberligisten zu übernehmen, reagierte man beim VfR schnell. Mit Björn Bohländer und Ugurtan Kizilyar fand der Verein ein starkes Gespann: Bohländer selbst spielte 14 Jahre beim VfR, war aber auch beim VfL Michelstadt II schon in Trainerverantwortung. Ugurtan Kizilyar bringt Regionalliga-Erfahrung mit