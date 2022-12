Geht die Punktejagd für den ZFC weiter?

Im Rahmen des 15. Spieltages der Regionalliga Nordost treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Die Viktoria aus Berlin, Platz 14 und der ZFC Meuselwitz, Platz 13. Die Jungs aus Lichterfelde konnten in dieser Saison bisher nur drei Siege einfahren. Enes Küc, traf am 14. Spieltag, spät aber sehenswert per Lupfer, zum 1:0 Endstand für die Viktoria. Klar ist, die Berliner spielen entgegen ihren Erwartungen. Keiner hätte vermutet, dass die Blau-Weißen in ein so großes Formtief rutschen.

Besser läuft es bei den Rot-Weißen aus Meuselwitz, die am letzten Spieltag ihren dritten Sieg in Folge einfahren konnten. Nach einem ebenfalls schlechten Saisonstart, mit inkonstanten Leistungen, hat sich die Truppe von Heiko Weber aufgerappelt. Zuletzt, wie auch gegen Jena und Lok, zeigten die Thüringer, dass mit ihnen wieder zu rechnen ist. Eindrucksvoll war die zweite Halbzeit gegen die Hertha am vergangenen Sonntag. Diese, auch von Weber gelobte, „klasse Leistung“ geht es auch bei der Viktoria abzuliefern. Es gilt, die nächsten, wichtigen Punkte einzufahren, um die Tabelle Stück für Stück zu erklimmen. Auch wenn der ZFC mit enormem Rückenwind und breiter Brust nach Berlin kommt, müssen sie sich vorsehen. Die Berliner haben aus guten Gründen letztes Jahr in der dritten Liga gespielt und demnach einige erfahrene Spieler, die auch gegen den ZFC wieder auflaufen werden.

Am Freitagabend heißt es also „ Flutlicht-Time“ im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Kann der ZFC seine Siegesserie fortsetzen? Oder sind es die Berliner, die sich aus ihrem Loch befreien? Wer am Ende als Sieger vom Platz geht ist abzuwarten, fest steht aber, dass der MDR die Partie am 02.12.2022, ab 19 Uhr live überträgt.