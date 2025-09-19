 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: FussballimFKHavelland

Geht der Höhenflug des VfL Nauen weiter? Verfolgerduell in Golm

Landesklasse West: Die Übersicht über die Partien des 4. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LK West Brandenburg
Babelsberg II
Michendorf
Saarmund
FSV Babelsb.

In der Landesklasse West steht der 4. Spieltag an. Während der VfL Nauen seine makellose Bilanz verteidigen will, hoffen Teams aus dem Tabellenkeller auf die ersten Punkte. Auch in den Partien der Verfolger verspricht die Tabelle enge Duelle.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 15:00 Uhr
FC Borussia Brandenburg
FC Borussia BrandenburgBorussia Bra
SV Babelsberg 03
SV Babelsberg 03Babelsberg II
15:00

Der FC Borussia Brandenburg kassierte zuletzt beim 2:4 gegen den FSV Babelsberg 74 eine bittere Niederlage. Dominik Bittner unterlief in der 14. Minute ein Eigentor, machte dieses aber in der 31. Minute mit dem Anschlusstreffer wieder gut. Lucas Witschel erzielte in der 79. Minute den zweiten Treffer. Nun wartet mit dem SV Babelsberg 03 II ein Gegner, der mit viel Selbstvertrauen anreist. Gegen Veritas Wittenberge/Breese gelang ein spektakuläres 6:2. Fin Frederik Slabon traf in der 5. und 57. Minute, Linus Queißer glänzte mit Treffern in der 45., 88. und 90. Minute. Louis-Rene Goddon erzielte in der 86. Minute den weiteren Treffer. Beide Teams stehen im Mittelfeld und wollen den nächsten Schritt machen.

---

Morgen, 14:00 Uhr
FSV Veritas Wittenberge/Breese
FSV Veritas Wittenberge/BreeseFSV Veritas
FK Hansa Wittstock 1919
FK Hansa Wittstock 1919Wittstock
14:00

Der FSV Veritas Wittenberge/Breese musste zuletzt ein 2:6 in Babelsberg hinnehmen. Frederik Töpfer (60.) und Alexander Helzel (73.) trafen, Helzel sah jedoch kurz darauf Gelb-Rot. Nun geht es gegen den FK Hansa Wittstock 1919, der noch punktlos am Tabellenende steht. Beim 0:4 gegen Pritzwalk traf Jan Wesoli dreimal in der 10., 39. und 73. Minute, Philipp Reiter legte in der 86. Minute nach. Veritas will die eigene Defensive stabilisieren, während Wittstock dringend auf den ersten Punktgewinn hofft.

---

Morgen, 14:00 Uhr
Pritzwalker FHV 03
Pritzwalker FHV 03Pritzwalk
SSV Einheit Perleberg
SSV Einheit PerlebergPerleberg
14:00

Der Pritzwalker FHV 03 siegte souverän mit 4:0 in Wittstock. Jan Wesoli war mit Toren in der 10., 39. und 73. Minute der Mann des Spiels, Philipp Reiter setzte in der 86. Minute den Schlusspunkt. Mit diesem Sieg hat Pritzwalk den Anschluss an die Spitze gewahrt. Gegner ist der SSV Einheit Perleberg, der nach einem furiosen 7:1 gegen Blau-Gelb Falkensee voller Selbstvertrauen anreist. Martin Behrend (6., 57.), William Richart (10.), Pepe Drzymalski (15., 45.), Max Dietsch (70.) und Sina Dabirifard (90.+1) trafen für die Gastgeber. Nur Johannes Gums (50.) gelang ein Tor für Falkensee. Beide Teams sind offensivstark – ein packendes Duell ist garantiert.

---

Morgen, 13:00 Uhr
SV Blau-Gelb Falkensee
SV Blau-Gelb FalkenseeBG Falkensee
SG Saarmund
SG SaarmundSaarmund
13:00

Der SV Blau-Gelb Falkensee erlebte beim 1:7 in Perleberg einen bitteren Nachmittag. Johannes Gums erzielte in der 50. Minute den Ehrentreffer, ansonsten war das Team chancenlos. Nun soll es zu Hause besser laufen. Gegner SG Saarmund kassierte ein 0:4 gegen Spitzenreiter VfL Nauen. Jendrik Sarnow (14.), Christian Czeponik (52.), Merlin Jan Schmid (69.) und Maximilian Hartmann (81.) trafen für die Gäste. Beide Teams wollen nach den herben Niederlagen Wiedergutmachung leisten.

---

Morgen, 14:00 Uhr
VfL Nauen
VfL NauenVfL Nauen
TSV Chemie Premnitz
TSV Chemie PremnitzPremnitz
14:00

Der VfL Nauen stürmt weiter von Sieg zu Sieg. Beim 4:0 in Saarmund trafen Jendrik Sarnow (14.), Christian Czeponik (52.), Merlin Jan Schmid (69.) und Maximilian Hartmann (81.). Mit neun Punkten und 9:1 Toren führt Nauen die Tabelle an. Gegner TSV Chemie Premnitz verlor sein Heimspiel gegen Grün-Weiß Golm mit 1:3. Max Mensel traf in der 24. Minute zur Führung, doch danach drehten Lee Tinashe Marume (26.), Oliver Tobias (32.) und Marvin Zimmermann (52.) die Partie. Für Premnitz geht es um die ersten Punkte, doch die Aufgabe könnte kaum schwerer sein.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SG Grün-Weiß Golm
SG Grün-Weiß GolmGW Golm
Pankower SV Rot-Weiß 1921
Pankower SV Rot-Weiß 1921Pankower SV
15:00

Grün-Weiß Golm setzte sich in Premnitz mit 3:1 durch. Lee Tinashe Marume (26.), Oliver Tobias (32.) und Marvin Zimmermann (52.) sorgten für die Wende nach frühem Rückstand. Damit bleibt Golm ungeschlagen. Gegner Pankower SV Rot-Weiß 1921 spielte zuletzt 0:0 gegen Empor Schenkenberg. Mit sieben Punkten ist der Aufsteiger auch noch ohne Niederlage. Beide Teams stehen in der Spitzengruppe und wollen ihre Serie fortsetzen – ein echtes Verfolgerduell.

---

Morgen, 15:00 Uhr
SV Empor Schenkenberg 1928
SV Empor Schenkenberg 1928Schenkenberg
SV Grün-Weiß Brieselang
SV Grün-Weiß BrieselangBrieselang
15:00

Der SV Empor Schenkenberg holte beim 0:0 in Pankow einen wertvollen Punkt und bleibt im oberen Tabellenfeld. Nun empfängt die Mannschaft den SV Grün-Weiß Brieselang, der sich ebenfalls 0:0 von Michendorf trennte. Beide Teams haben bislang wenige Gegentore kassiert und wollen nun vor allem offensiv mehr Durchschlagskraft zeigen. Für Schenkenberg bietet sich die Chance, sich in der Spitzengruppe festzusetzen, während Brieselang dringend den ersten Saisonsieg anpeilt.

---

Heute, 19:30 Uhr
SG Michendorf
SG MichendorfMichendorf
FSV Babelsberg 74
FSV Babelsberg 74FSV Babelsb.
19:30

Die SG Michendorf wartet weiter auf den ersten Sieg. Beim 0:0 in Brieselang blieb das Team zwar stabil, hat aber nach drei Spielen erst einen Punkt auf dem Konto. Nun geht es gegen den FSV Babelsberg 74, der beim 4:2 über Borussia Brandenburg seine Offensivstärke unter Beweis stellte. Janne Mika Bleßmann (7.), ein Eigentor von Dominik Bittner (14.), Julian Lenz (32.) und Jonas Erxleben (40.) sorgten für klare Verhältnisse. Babelsberg will oben dranbleiben, während Michendorf dringend Punkte gegen den Fehlstart benötigt.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 019.9.2025, 10:00 Uhr
redAutor