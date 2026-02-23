"Geht das Trainerherz auf": Porz-Sieg mit 10 Mann gegen Wegberg-Beeck

Kurz vor der Pause belohnte sich Porz für den engagierten Auftritt: Daniel Spiegel traf in der Nachspielzeit zum 1:0 (45.+1). „Das Gegentor entstand aus einer guten Situation für uns: In einer Drei-gegen-zwei-Situation kommt unser Zuspiel nicht an – sonst wären wir womöglich in Führung gegangen.“ Porz habe den Konter mit hohem Tempo ausgespielt, man selbst habe es nicht mehr geklärt bekommen.

Die Gastgeber bestimmten bereits im ersten Durchgang das Geschehen. „Der Sieg war absolut verdient, ja sogar hochverdient. Wir waren bereits in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft und haben keine einzige Torchance zugelassen“, erklärte Wendt nach Abpfiff.

Nach Wiederbeginn schien sich das Blatt kurzzeitig zu wenden. In der 52. Minute sah Gero Pletto nach einer Notbremse die Rote Karte. Der folgende direkte Freistoß führte zum 1:1-Ausgleich durch Nils Hühne (55.).

Bereits zuvor hatte die Heimelf zwei Hochkaräter vergeben – Spiegel verpasste einen scharfen Querpass knapp, zudem traf die SpVg nach einer starken Kombination nur den Pfosten. „Zu diesem Zeitpunkt hätte es eigentlich schon 2:0 stehen müssen“, so Wendt. Auch einen aus seiner Sicht klaren Elfmeter an Spiegel habe es nicht gegeben.

Dabei sei aus Gastgeber-Sicht ein klares Foul im Mittelfeld nicht gepfiffen worden. „Ich habe mir das Video noch einmal angesehen, es war ein eindeutiges Foulspiel.“ Stattdessen sei der Ball in die Tiefe gespielt worden, Koppitz lief allein auf das Tor zu – „das Ende vom Lied: Rote Karte gegen uns und der direkte Freistoß zum 1:1-Ausgleich.“

In dieser Phase habe man sich „um den Lohn der Arbeit gebracht“ gefühlt. Doch was danach folgte, beeindruckte den Porzer Coach nachhaltig: „Was die Jungs dann an Laufarbeit und taktischer Disziplin gezeigt haben, verdient allerhöchsten Respekt – so etwas habe ich lange nicht gesehen.“

Porz in Unterzahl am Drücker

Trotz Unterzahl blieb Porz das aktivere Team. Wegberg-Beeck hingegen konnte das Überzahlspiel kaum nutzen. „Eigentlich hätte das Momentum hier voll auf unsere Seite kippen müssen, aber wir agierten weiterhin zu ängstlich und spielten nicht mit der nötigen Überzeugung“, räumte Zeh ein. Zwar habe es noch Chancen durch Marc Brasnic und Kai Kleefisch gegeben, doch der Porzer Keeper reagierte stark.

Die Entscheidung fiel schließlich nach einer Ecke. „Ein schlechter Rückpass zu unserem Torwart führte schließlich zu einer Ecke, die das Spiel entschied“, analysierte Zeh. Obwohl man im Strafraum in Überzahl gewesen sei, habe man die Verantwortung „hin und her geschoben“, sodass Andre Rosteck zum 2:1 einköpfen konnte (85.). Nur drei Minuten später machte Metin Kizil mit einem Treffer nach offensivem Gegenpressing alles klar (88.).

„Wenn du kurz vor Schluss in Unterzahl durch ein offensives Gegenpressing den Ball eroberst und das 3:1 nachlegst, dann geht dir das Trainerherz natürlich auf“, sagte Wendt sichtlich stolz. In der Summe sei der Erfolg „absolut verdient“.

Wermutstropfen und Ausblick

Einziger Dämpfer aus Porzer Sicht ist die Sperre für Pletto. „Der Junge hat eine überragende Vorbereitung absolviert, viel an seiner Fitness gearbeitet und bis zum Platzverweis ein Klassespiel als Rechtsverteidiger gemacht“, betonte Wendt.

Dennoch überwiegt die Zufriedenheit. „Unsere direkten Konkurrenten haben Punkte liegen gelassen, sodass wir nun mit breiter Brust in die nächsten Aufgaben gegen Sportfreunde Düren und Teutonia Weiden gehen können. Der Druck liegt ganz klar bei den Gegnern.“

Bei Wegberg-Beeck hingegen bleibt die Situation angespannt. Zeh kündigte an, man müsse sich „an den kleinen Erfolgen hochziehen und weiter an unserer Fitness arbeiten“. Mit möglichen Rückkehrern wie Yannik Leersmacher oder Elias Khadraoui hoffe man bald auf mehr Optionen im Kader.