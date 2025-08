Geht das Schneckenrennen in der Kreisliga 2 weiter?

Die Kreisliga 2 gibt vor dem 4. Spieltag ein kurioses Tabellenbild ab. Gleich fünf Mannschaften teilen sich die Tabellenführung mit je fünf Punkten. Keines des 14 Teams hat zwei oder gar drei Spiele gewonnen. Und so kommt es, dass der Tabellenerste und der -letzte aktuell nur vier Zähler auseinanderliegen. Heißt auch: am Wochenende wird es zu diversen Verschiebungen kommen in dieser so engen Liga...



Um ein Haar wäre der TSV Beratzhausen (5., 5) als alleiniger Tabellenführer in diesen Spieltag gegangen. Wäre da nicht der Last-Minute-Elfmeter gewesen, den Gegner Hemau zum 3:3-Endstand versenkte. Bereits am Freitagabend erwartet das Team von Coach Christian Eglmeier den anderen Aufsteiger aus dem Tangrintel. Die SG Hohenschambach (10., 4) hat trotz der jüngsten 1:5-Abreibung gegen Steinsberg bereits bewiesen, dass sie in der Liga mithalten kann. Das möchte sie erneut zeigen.







Es war ein wahres Schützenfest, das die SG Painten (6., 4) letzten Sonntag abbrannte. Mit 7:0 wurden die Undorfer abgefieselt. Jetzt bekommt es die SG Oberndorf/Matting (12., 3) mit der Paintener Top-Offensive zu tun. Viele Fehler dürfen sich die Hausherren da nicht erlauben. Trotzdem: Die Eisvogel-Elf spielt daheim und will entsprechend selbstbewusst und mutig auftreten.





So., 03.08.2025, 14:00 Uhr SC Sinzing SC Sinzing TV Riedenburg Riedenburg 14:00 PUSH



1:1 in Dietfurt, 0:0 gegen Lupburg – der zurückliegende Doppelspieltag war weder Fisch noch Fleisch aus Sicht des TV Riedenburg (2., 5). Das Positive: ungeschlagen ist man weiterhin. Dies soll auch nach dem Auswärtsmatch in Sinzing so bleiben. Der Sportclub (13., 1) erwischte keinen guten Saisonstart und muss unbedingt die Flut an Gegentoren in den Griff bekommen. Derer 14 gab es in den ersten drei Spielen. Gelingt die Trendwende?





So., 03.08.2025, 15:15 Uhr TSV Großberg TSV Großberg TV Hemau TV Hemau 15:15 PUSH



Zwei noch ungeschlagene Aufsteiger prallen im Süden Regensburgs aufeinander. Hier der TSV Großberg (3., 5), der mit der Wochenend-Ausbeute von vier Zählern sehr zufrieden sein dürfte. Und dort der TV Hemau (11., 3), der zwar ebenfalls noch nicht verloren hat, aber eben auch noch nicht gewonnen. Die Ungeschlagen-Serie soll enden – geht es nach den Gästen, am besten natürlich mit einem Dreier. Es ist sicherlich schon eine richtungsweisende Partie für beide Mannschaft.





So., 03.08.2025, 15:15 Uhr FSV Steinsberg Steinsberg TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 15:15 live PUSH



Durchaus ein kleines Ausrufezeichen setzte der FSV Steinsberg (7., 4) am vergangenen Sonntag. Trainer Peter Dobler sah einen ungefährdeten 5:1-Auswärtssieg in Hohenschambach. Dementsprechend tritt der FSV dem TSV Dietfurt (1., 5) mit breiter Brust gegenüber. Das mit dem gesteigerten Selbstvertrauen gilt jedoch auch für die Gäste. 6:0 schossen sie im letzten Spiel den SC Sinzing ab. Mal sehen, wer nachlegen kann.







Trotz eines früh verschossenen Handelfmeters, feierte die SG Peising/Bad Abbach II (5., 5) zuletzt einen wichtigen Derbysieg gegen Oberndorf/Matting. Fünf Zähler hat der Liganeuling nun auf der Habenseite – ein positiver Saisonstart! Fünf Tabellenplätze, aber nur einen Punkt dahinter rangiert Sonntagsgegner SV Lupburg (9., 4). Dessen bisherige Bilanz ist ausgeglichen mit einem Sieg, einem Remis und einer Niederlage. Auf heimischem Geläuf würde man die Bilanz gern ins Positive drücken.







Erst am kommenden Dienstag stehen sich der ASV Undorf (14., 1) und die DJK Eichlberg/Neukirchen (8., 4) gegenüber. Die stark verjüngte Undorfer Mannschaft hat noch Anlaufschwierigkeiten, was aber auch klar war. Ein erstes Erfolgserlebnis wäre auch fürs Mentale wichtig. Für Eichlberg gab's am Doppelspieltag ebenfalls nur einen Zähler für das Punktekonto. Dementsprechend hoffen beide Seiten auf den vollen Punkteertrag.