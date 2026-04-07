Geht das auch ohne Meckern?

Das Spiel war spannend - und teils hitzig. – Foto: Isaija Zecevic

Manchmal ist es auch einfach die Hoffnung auf genau solche Nachmittage, die sich einfach besonders anfühlen.

Okay, ich bin ehrlich: Manchmal gehe ich nicht nur wegen des Spiels zum Platz.

Ein Spiel, das auf dem Papier schon ganz ordentlich klang. Und eins, bei dem man zumindest hoffen konnte, dass es nicht einfach so dahinplätschert.

Also ab nach Erkenschwick. Nach 35 Minuten mit dem Auto war ich vor Ort.

Spoiler: Tat es nicht.

Ich saß ziemlich zentral, irgendwo auf Höhe der Mittellinie. Gute Sicht, die Laufbahn hat weniger gestört als gedacht. Klassischer Ground, offiziell 278 Leute da (dachte mehr) – und irgendwo rechts von mir auf der Tribüne ein älterer Herr, bestimmt über 60, der das ganze Spiel über allein Stimmung machte. Bier in der Hand, komplett in seinem eigenen Film. Wahrscheinlich war es nicht sein erstes...

Herrlich.

Direkt neben mir dann das komplette Gegenteil: Eine blonde Rhynern Zuschauerin, die wirklich alles kommentiert hat. Jede Aktion, jeder Pass, jede Entscheidung. Man hatte quasi einen Live-Kommentar inklusive.

Auch nicht schlecht.

Auf dem Platz ging es direkt gut los. Erkenschwick erwischte den besseren Start, ging durch Koniuchenko früh in Führung. Danach aber: Rhynern.

Die Gäste wirkten insgesamt etwas reifer in ihrem Spiel. Auch schneller – Michael-Marvin West z.B hatte phasenweise sichtbar Probleme mit dem Tempo. Was der Erkenschwicker aber an Geschwindigkeit vermissen ließ, hat er durch Stellungsspiel meistens erstaunlich gut kompensieren können.

Trotzdem fiel auf: In der ersten Halbzeit passierten defensiv auf beiden Seiten Dinge, die man eher von Offensivspielern kennt. Abstimmungsprobleme, offene Räume, viel Chaos.

Das 1:1 durch Wagner war folgerichtig.

Und dann wurde es wild.

Kurz vor der Pause ein Eigentor von Wiese nach einer Ecke – 2:1 Erkenschwick. Eine Führung, die sich irgendwie… nicht ganz richtig anfühlte.

Auffällig bis dahin: Brightney Igbinadolor.

Gerade in der ersten Halbzeit war er einer der aktivsten Spieler bei Erkenschwick. Immer anspielbar, immer bemüht, im Eins-gegen-eins Lösungen zu finden. So ein bisschen im „Bakery-Jatta-Style“ wie ich gerne sage. Immer viel Tempo, viel Wille, aber nicht immer die Durchsetzungskraft um sich durchzutanken.

Nach der Pause wurde es dann auch deutlich ruhiger um ihn.

Rhynern kam im übrigen zurück. Und wie.

Kourouma stocherte den Ball nach einer Ecke irgendwie zum 2:2 über die Linie – kein schönes Tor, aber eines, das aus meiner Sicht perfekt zum Spiel passte.

Und dann kam die Szene, über die danach wahrscheinlich mehr gesprochen wurde als über alles andere.

Gelb-Rot gegen Erkenschwicks Trainer Nassir Malyar – wegen Meckerns. Nach einer gelben wollte er einfach nicht mehr aufhören. Dann hat er eben gelb-rot gesehen. Er rauschte an uns Zuschauern vorbei und ließ sich erst nach Spielende wieder sehen. Da kam er wieder runter.

Eine dieser Situationen, die man schon hundertmal gesehen hat. Und trotzdem eskaliert es jedes Mal ein bisschen anders.

Diesmal richtig.

Direkt danach kochten die Emotionen hoch. Von den Rängen – und vor allem aus dem Bereich der Vorstandsplätze. Da flogen dann auch die ersten klaren Ansagen Richtung Schiedsrichter:

„Hau ab, Schiri!“

„Du wirst immer schlechter!“

Und das nicht irgendwo aus der Kurve, sondern hörbar aus Bereichen, in denen man eigentlich etwas mehr Ruhe erwarten würde.

Das Spiel wurde hitziger, hektischer, aufgeladen.

Kurz danach die nächste Szene, die für ordentlich Unruhe sorgte: Wiese geht zu Boden.

Schwalbe? Sah zumindest von meiner Position ganz klar nicht danach aus.

Die Reaktion trotzdem eindeutig: Pfiffe. Lautstark. Dauerhaft. Bis zum Spielende gab es keine Ballaktion von ihm, die nicht von Pfiffen begleitet war.

Das Publikum hatte sich festgelegt.

Traurig.

Fußball wurde aber auch noch gespielt.

Und am Ende war es Karyagdi, der in der 80. Minute das 2:3 für Rhynern machte. Gut herausgespielt, eiskalt abgeschlossen.

Rhynern danach näher am 4:2 als Erkenschwick am Ausgleich. Auch wenn die Gastgeber alles nach vorne warfen.

Was ebenfalls auffiel: die Trainer.

Während es auf Erkenschwicker Seite immer emotionaler wurde, blieb Tobias Langner bei Rhynern erstaunlich ruhig. Kaum hektische Gesten, keine Diskussionen – fast schon stoisch im Vergleich zum Drumherum. Richtig sympathisch irgendwie. Laut Internet beschreibt das Wort:

eine Person oder Sache, die angenehm, anziehend, freundlich und einnehmend wirkt und spontane Zuneigung hervorruft.

Habe ihn zuvor nie gesehen. Passte aber schon.

Ein Gegenpol, der in so einem Spiel übrigens nicht ganz unwichtig war.

Am Ende steht dennoch ein verdienter Auswärtssieg für Rhynern.

Aber ehrlich: Das Ergebnis ist fast schon zweitrangig.

Weil dieses Spiel mehr war als nur 90 Minuten Fußball.

Es war dieser Mix aus Kreisliga-Charme, Oberliga-Tempo, hitzigen Diskussionen, Einzelgeschichten auf den Rängen – und genau den Momenten, wegen denen man sich am Ende doch denkt:

War gut, dass ich da war.