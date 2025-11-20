»Geht darum zu definieren, für welchen Fußball der Jahn steht«

Vorstandsvorsitzender Oliver Hein sprach bei der Vorstellung des neuen Sportdirektors von „sehr intensiven Wochen“ seit der Freistellung von Achim Beierlorzer. „Wir haben sehr viel Zeit und Energie investiert, extrem viele Gespräche geführt.“ Mit nicht weniger als 300 Kandidaten habe man sich beschäftigt. Warum fiel die Wahl auf Alexander Schmalhofer, der zuletzt mehrere Jahre als „Head of Sports Analytics and Development“ bei RB Soccer in München tätig war? „Er bringt die Punkte, die für uns in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren von entscheidender Bedeutung sein werden. Wir sind alle der Überzeugung, jetzt die Lücke schließen zu können, die Christian Keller 2021 hinterlassen hat.“ Schmalhofer bringe ein „passgenaues Kompetenzprofil“ mit für die „sportstrategischen Themen, die wir für die nächsten Monate und Jahre benötigen“, so Hein.



Zur neu geschaffenen Position des Sportdirektors äußerte sich der Vorstandschef so: „Es geht für uns darum, in den nächsten Monaten den vollen Fokus auf die sportlichen Themen zu lenken und alles, was außenrum kommt, auszublenden.“ In Summe werde sich an den Abläufen aber nicht viel ändern.



Schmalhofer wiederum nannte zwei Hauptaspekte für seine Zusage beim SSV Jahn. Einmal seine „regionale und familiäre Verwurzelung“ in der „Regensburger und Chamer Ecke“. Er verfolge und begleite den Verein seit vielen Jahren. Zum Zweiten gehe die „konzeptionelle Herangehensweise, wie der Klub geführt wird und wie er sich entwickeln will über die nächsten Jahre hinweg“ stark mit dem einher, womit er sich selbst identifiziere. Auch die Wertvorstellung des SSV habe ihn überzeugt.



Den Jahn bezeichnete der gebürtige Münchner als „extrem coolen Klub. Es ist für mich eine große Ehre, in diese verantwortliche Position zu gehen.“ Schmalhofer möchte „kurzfristig, aber eben auch mittelfristig einen sehr positiven Beitrag leisten“. Seinen ersten Arbeitstag am Dienstag beschrieb der 38-Jährige als „sehr intensiv“. Beeindruckt zeigte er sich von der „Offenheit und der Art und Weise, wie ich empfangen wurde. Das hat mir ein unglaublich gutes Gefühl gegeben.“



Was hat Alexander Schmalhofer genau vor mit dem Jahn? „Es geht sehr stark darum, zu definieren, für welchen Fußball der Jahn steht und welche Vision man hat.“ Vieles sei schon da. „Da gilt es für mich anzuknüpfen und meine Expertise und gesammelten Erfahrungen mit einzubringen, um strategisch herauszuarbeiten, wofür wir stehen.“ Dies sei ein Stück weit die Grundlage dafür, „welche Spielerprofile wir suchen und wie wir uns in Sportabteilungen aufstellen wollen, um eine gewisse Konsistenz zu haben, an der wir uns orientieren“. Oben drüber stünde, „eine Vision des Jahn zu erarbeiten“. Schmalhofer betonte: „Wenn man zwei Mannschaften mit neutralen Trikots auf dem Platz sieht, dann muss man erkennen können, welches die Jahn-Mannschaft ist.“



Auch das Thema Jugendarbeit schnitt Schmalhofer kurz an. Ihm ist wichtig, dass der Übergang vom Nachwuchsbereich zu den Profis fließender wird. Hierbei sollen einheitliche Erwartungen und Prinzipien den Sprung erleichtern: „Wenn der Spieler weiß, was von ihm erwartet wird, kann er dadurch den Sprung einfacher schaffen.“