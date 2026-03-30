Geht auch mit PayPal?

– Foto: Jörn Kutschmann

Sprich: Videos und Bilder werden einfach von sehr wenigen Leuten angesehen. Und gerade die Videos sind schon ein Arsch voll Arbeit.

Okay, ich bin ehrlich: Manchmal brauche ich einfach einen Boost für mein Ego. Gerade in Zeiten, in denen man sein Hobby-Jobby wieder kritisch sieht, weil die View- und Klickzahlen einfach in keinem Verhältnis zum Aufwand stehen.

Aber dafür brauche ich auch ein Spiel, das oft geklickt wird …

Gut, dann hole ich mir halt ein bisschen gutes Gefühl durch eine hohe Klickzahl auf einer Bildergalerie.

Wie gut, dass das Konstrukt einiger Influencer nicht weit weg antreten sollte.

Genauer gesagt in Wittenau bei Concordia. Und dafür öffnete der Heimverein sogar die Pforten des selten bespielten Stadions Wittenau.

Also zwei Fliegen mit einer Klappe: ein seltener Ground und sich angucken können, wie so richtig echte Internetstars ihre Klicks generieren.

Ich war mal wieder ein bisschen spät dran, fand aber einen Parkplatz und erreichte wenige Minuten vor dem Kick-off den Einlass.

Der Hype um die Jungs, die ihr FIFA-Spiel im Real Life ausleben wollen, ist zwar merklich geschrumpft, trotzdem war ein recht großer Andrang vorhanden.

Allerdings schien es niemand wirklich eilig zu haben, obwohl das Spiel recht bald beginnen sollte. Überhaupt war es erstaunlich, wie wenig Menschen sich hier tatsächlich für Fußball interessierten.

Schon traurig, wenn ein Selfie mit einem Streamer wichtiger ist als Fußball. Aber so hat jeder seins – und meins ist dieser Hype um E-Sport ja sowieso nicht.

Wie weit weg die meisten der heutigen Zuschauer vom Amateurfußball waren, zeigten die Kollegen, die vor mir an der Kasse standen. Sie wollten nämlich gerne mit PayPal zahlen und waren ganz erstaunt, dass das nicht möglich war … in der Bezirksliga.

Concordia nahm heute 5 € für eine Abrisskarte und ich denke, das hat sich rentiert.

Laut dem FuPa-Ticker waren 75 Zuschauer vor Ort, ich würde aber auf ca. 350 Menschen tippen, die hier mehr oder weniger aufmerksam das Spiel verfolgten.

Das Stadion ist übrigens ein wirkliches Schmuckstück, auch wenn man einen Großteil der Traversen entfernt hat.

Ich kaufte mir noch schnell eine Wurst und nahm dann eine gute Position zum Fotografieren ein.

Von Beginn an waren die E-Sportler dominant und führten schnell mit 0:3.

Zum Beginn der zweiten fünfundvierzig Minuten wurden die Worte von Delay-Coach Pannewitz deutlich unterstrichen. Der sagte nämlich vor einer Weile, dass Delay ein ganz normaler Bezirksligist sei. Das sah man daran, dass der zweite Haupttrainer das Aufwärmen der regionalligaerfahrenen Auswechselspieler koordinierte, während beide Co-Trainer die Taktik besprachen, der Mannschaftsarzt einen verletzten Spieler behandelte, der Teammanager telefonierte und der Physio einem Spieler einen Krampf aus der Wade massierte. Wie das eben so bei ganz normalen Bezirksligisten ist.

Wittenau kam zehn Minuten nach dem Seitenwechsel zum 1:3. Doch das 1:4 und eine rote Karte gegen Concordia besiegelten ihre Niederlage. Das 2:4 kurz vor Schluss änderte nichts daran.

Ich machte mich auf den Weg nach Hause und lud meine Bilder hoch – wohl wissend, dass ich aus demselben Grund wie Eli und seine Kumpels bei diesem Spiel war:

Wegen der Klicks.

der Kutten König