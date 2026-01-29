»Geht als Leader voran«: Keeper Schöller bleibt bis 2028 bei Wacker

Markus Schöller bleibt mindestens noch zwei weitere Jahre in Burghausen. – Foto: mb.presse / Butzhammer

Der SV Wacker Burghausen kann weitere Kader-News bekanntgeben. Torwart Markus Schöller, seit Januar 2021 die Nummer eins zwischen den Pfosten der Salzachstädter, hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Damit bleibt dem SVW eine weitere wichtige Säule im Team auch über die aktuelle laufende Spielzeit 2025/2026 hinaus erhalten. Bis heute absolvierte der 30-jährige Österreicher, der in der Akademie der SV Oberbank Ried ausgebildet wurde, bereits über 150 Regionalliga- und neun Totopokal-Partien für Burghausen. In der aktuellen Saison stand Schöller in allen 18 Regionalliga-Begegnungen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz und blieb dabei fünf Mal ohne Gegentor. Insgesamt behielt der gebürtiger Linzer in 44 Regionalliga-Spielen für den SV Wacker Burghausen eine weiße Weste.

"Markus ist seit mehreren Jahren eine verlässliche Konstante in unserer Mannschaft, strahlt auf dem Feld viel Ruhe aus und geht mittlerweile auch als Leader innerhalb der Mannschaft voran. Zudem hat Markus zuletzt nochmals einen Entwicklungsschritt in seinem Torwartspiel gemacht. Für uns war klar, dass wir auch in den kommenden Spielzeiten mit ihm zwischen den Pfosten planen möchten, weshalb es uns umso mehr freut, dass er seinen Vertrag nun vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert hat und bis mindestens 2028 bei uns bleibt", erläutert Andreas Huber, Geschäftsführer der Wacker Burghausen Fußball GmbH, in einer Pressemitteilung.