Gehrke nach 2:4-Pleite: „Ein bisschen ernüchternd“

Der MTV im Fokus. – Foto: red/KI

Der Hetlinger MTV hat die Vorbereitung mit einer 2:4-Niederlage gegen den Barsbütteler SV abgeschlossen. Für Trainer Stefan Gehrke war der letzte Test vor dem Pflichtspielstart eine Partie mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. Vor allem der erste Durchgang ließ den Coach nicht zufrieden zurück.

Gehrke sah nach der Pause eine klare Steigerung. „Wir haben das dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht“, erklärte der Trainer. Das ändert zwar nichts am Ergebnis, gibt aber zumindest einen Ansatz für die Trainingswoche vor dem Pokalspiel beim Kreisligisten SC Ellerau.

„Die erste Halbzeit ist ein bisschen ernüchternd gewesen, das muss man ganz klar sagen“, sagte Gehrke nach dem Spiel in den Vereinsmedien. Seine Mannschaft sei „wenig im Spiel“, „wenig präsent“ und „wenig laufbereit“ gewesen. Nach drei Wechseln habe sich das Bild im zweiten Durchgang aber verändert.

Der entscheidende Punkt bleibt für den HMTV die Offensive. „Was uns noch fehlt, ist diese letzte finale Lösung ins letzte Drittel“, sagte Gehrke. Genau daran soll nun gearbeitet werden, damit die Mannschaft im ersten Pflichtspiel besser vorbereitet ist.

Der nächste Termin ist der Pokalauftakt. Gegen einen Kreisligisten geht Hetlingen als klarer Favorit in die Partie. Genau deshalb zählt nicht nur das Weiterkommen, sondern auch der Auftritt. Nach einer durchwachsenen Generalprobe bietet das Spiel die Chance, Selbstvertrauen zu holen und mit einem positiven Gefühl in die nächsten Aufgaben zu gehen.

Gehrke formulierte den Auftrag deutlich: „Da werden wir jetzt die Woche nochmal dran arbeiten, um im Pokalspiel dann wirklich am Stand da zu sein.“ Für den Hetlinger MTV geht es also um mehr als nur eine Reaktion auf das 2:4 gegen Barsbüttel. Es geht darum, vor dem Saisonstart die Abläufe zu schärfen, die Präsenz hochzufahren und im letzten Drittel klarere Entscheidungen zu treffen.

Die Vorbereitung ist beendet. Jetzt beginnt der Pflichtspielmodus - und Hetlingen will schnell zeigen, dass die ernüchternde erste Halbzeit der Generalprobe nicht der Maßstab für den Start ist. In der Landesliga Hammonia startet der MTV am 14. August beim Aufsteiger Germania Schenlsen.

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