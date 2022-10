Gehrens durchwachsender Saisonstart setzt sich fort

Die Gäste starteten mit leichten Vorteilen ins Spiel und erarbeiteten sich die ersten Torchancen. Nachdem die Gehrener/Luckauer eine Großchance vergeben, folgt ein blitzschneller Konter, der erfolgreich im 1 gegen 1 von Navrath verteidigt wurde. In der 22. Spielminute führte ein individueller Fehler in der Abwehrreihe zum Führungstreffer der Heimmannschaft. Im weiterem Verlauf war die Spielgemeinschaft spielerisch überlegend, aber zu ungefährlich im letzten Drittel. Zudem erhöhte sich die Fehlerquote im Spielaufbau, was den Gastgeber stark machte. Der bisher überzeugend spielende Keeper Navrath verschätzt sich und nimmt einen langen Ball außerhalb des Strafraums in die Hand. Die Spielgemeinschaft beschwerte sich vehement beim Schiedsrichter als auch Linienrichter, der von den Gästen gestellt wurde, obwohl die es eine eindeutige Situation war. Weisbach legt sich den Ball kurz vor dem 16er zurecht und verwandelt ihn unten links zum 2:0 (36´). Leider wirkte sich die aufgebrachte Stimmung der Gäste aufs Spielgeschehen aus, wodurch sie nicht mehr richtig ins Spiel kamen. In der 38. Spielminute räumt Navrath den Gegenspieler im Strafraum um und verursacht einen Elfmeter. Der Keeper wird mit der Gelben Karte bestraft und kann weiterspielen. Navrath pariert den Elfer, jedoch wird dieser zurückgepfiffen und wiederholt, weil Navrath einen Meter vor der Torlinie abgesprungen ist. Den zweiten Versuch verwandelt Zug sicher (40´). Kurz vor der Halbzeit schießt Hermann den Anschlusstreffer zum 1:3, der von Pascal Jakubowski bedient wird, von links in die Mitte zieht und den Ball unten rechts ins Gehäuse schießt (42´).