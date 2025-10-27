„Gehören da vorne hin“ – Uffing trotzt Blitz-Rückstand und darf von der Kreisliga träumen

Es geht für den SV Uffing tatsächlich um den Aufstieg in die Kreisliga. Im Spitzenspiel trotzten die Fußballer von Sebastian Graf einem ungünstig frühen Rückstand und hatten gegen Ende gehörig Glück. Doch auch das will verdient sein. Nach dem 2:1-Erfolg gegen den ESV Penzberg werden die Töne in der Kreisklasse forscher. „Wir sind eine Mannschaft, die da vorne hingehört“, stellt Coach Graf klar. „Wenn wir unsere Leistung bringen, reicht es meistens.“ Wenn nicht, läuft es wie zu Beginn. Die Penzberger führten nach 35 Sekunden mit 1:0, weil die Abwehrkette den ersten Angriff fluffig verteidigte und Liridon Gjocajs Abschluss als Bogenlampe ins lange Toreck fiel.

Nach einiger Anlaufzeit nahm auch der SVU an der Partie teil. Leo Rathgeb erreichte ein Zuspiel in die Schnittstelle – 1:1. Dass es bis zum nächsten Torerfolg relativ lange dauerte, machte Graf an der Qualität beider Mannschaften fest. „Beide Teams stehen vorne.“ Er räumte auch ein, dass die Partie „in beide Richtungen“ hätte ausgehen können. Doch sie endete zugunsten der Uffinger. Weil Christian Engelbrecht nach abgewehrter Freistoßflanke und Ablage von Dominik Strauß goldrichtig stand. Das Mitnehmen des Balles mit dem Körper werteten die Gäste als Handspiel. Fortan wurde es auf und neben dem Platz deutlich ruppiger. Dabei bekam der ESV seine große Chance noch. Simon Gerg und Joshua Schütz waren sich uneinig, zögerten so lange, bis nur noch das Elferfoul retten konnte. Gjocaj trat an, knallte den Ball aber an die Oberkante der Latte. Jetzt herrschte im Lager der Penzberger endgültig Blausäure-Stimmung. Hinterher wurde sogar der eine oder andere Handschlag verweigert. Den Uffingern war‘s egal.