Gehobene Stimmung in Adelshofen Kreisklasse A Sinsheim +++ Perfekte Englische Woche hievt SVA auf Rang vier +++ Am Sonntag bei schwächelnden Angelbachtalern von red. · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die Adelshofener (blau) stecken im Tabellenmittelfeld fest. – Foto: Holger Hettler

Eine durchweg erfolgreiche Englische Woche und schon sieht die Welt wieder viel besser aus. "Besser geht es wahrlich nicht", freut sich Henrique Cardoso über neun Punkte aus der zurückliegenden Woche mit den Siegen gegen Sulzfeld (2:1), in Waldangelloch (2:1) und gegen Hilsbach (3:1). Selbst hat der Spielertrainer des SV Adelshofen vier Treffer in diesem Zeitraum beigesteuert.

"Gegen Hilsbach habe ich aber erst einmal einen Elfmeter verschossen", darf er im Rückblick schmunzelnd auf sein Missgeschick vom vergangenen Sonntag zurückblicken, als er das zwischenzeitliche 1:1 verpasste. In der Folge hat seine Mannschaft aber eine tolle Moral an den Tag gelegt und die Partie bis zum 3:1-Endstand gedreht. Daher kann er nicht anders, als seine Schützlinge überschwänglich zu loben: "Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, wir haben eine gute Stimmung und das freut mich als Trainer natürlich ganz besonders." Die gehobene Stimmung, neun Punkte in Serie und der Sprung auf den vierten Platz geben ein richtig gutes Bild ab. So Eng wie die A-Ligisten ab Rang drei abwärts zusammenliegen, kann es aber auch immer schnell in beide Richtungen gehen. Sechs Spieltage vor Schluss ist eine Statistik mehr als nur kurios, fast unglaublich sogar: Der Abstand vom Zweiten TSV Steinsfurt zum Dritten SV Babstadt ist größer als der von Babstadt zum Schlusslicht und Tabellensechzehnten VfB Bad Rappenau.

Cardoso will daher einfach so weit oben wie möglich die aktuelle Runde abschließen. Er meint: "Nächste Saison kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch einmal so eng zugehen wird." Sollte neben dem designierten Meister TSV Ittlingen der Vize TSV Steinsfurt über die Relegation aufsteigen, werden in der Kreisklasse A die Karten völlig neu gemischt, zumal die Absteiger aus der Kreisliga vermutlich ebenfalls vor einem Neuanfang stehen. Etwas in die Glaskugel geschaut, könnte dann der TSV Reichartshausen als B-Klassen-Meister zum Durchmarsch ansetzen. Nun aber genug mit der Zukunftsprognose. Noch läuft die Saison 2025/26 und das bedeutet auch, dass beim SV Adelshofen die Planungen für eben jene neue Runde ganz wichtig sind. "Wir führen noch das ein oder andere Gespräch und sind zuversichtlich zu unserer jungen Mannschaft den ein oder anderen Neuen dazu zu bekommen", sagt Cardoso.