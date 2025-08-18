„Gehen unseren Weg weiter“: Aufsteiger TSV Ebersberg will sich mit Nachwuchskonzept etablieren

Neuzugang mit Albtraumstart: Auf Abwehrspieler Finn Querfurth (rechts) muss Eber-Coach (Mitte) Michael Hieber nach Kreuzbandriss wohl bis zum Rückrundenstart verzichten müssen. Johannes Huber (von FC Markt Schwaben) wäre eine Alternative. – Foto: SRO

Den Start in die neue Bezirksliga-Saison hatte man sich beim TSV Ebersberg anders erhofft. Allerdings auch einkalkuliert, dass zunächst nicht viel zu holen sein würde.

„Unser Auftaktprogramm ist hammerhart“, hatte Coach Michael Hieber bereits vor dem ersten Anpfiff betont. Mit dem TSV Ampfing („deren Kader ist der Wahnsinn“), TSV Dorfen („ein Fast-Aufsteiger“) und dem Landkreisrivalen VfB Forstinning, der zuletzt in der Landesliga spielte, mussten sich die Eber gleich der vermeintlichen Elite der Liga stellen. „Die Drei werden auch am Ende der Saison vorne zu finden sein“, orakelte Christian Kebinger. Der Ebersberger Spartenleiter sah deshalb auch „keinen Grund, in Panik zu verfallen“, nachdem die ersten Partien ohne Überraschung geblieben waren. „Der Start war nicht ideal, aber die dicken Brocken haben wir weg“, so Kebinger, der mit der Leistung der Mannschaft bislang hochzufrieden war. „Sie haben gezeigt, dass sie es können. Vielleicht noch nicht über 90 Minuten mithalten, aber es sollte immer besser werden.“

An der Position von Aufstiegscoach Michael Hieber gäbe es „nichts zu rütteln“. Zumal man von Punktgewinnen nicht weit weg gewesen sei. „Uns hat das Glück gefehlt, das wir in der vergangenen Saison das eine oder andere Mal hatten“, fasste der Ebersberger Trainer das bisherige Geschehen auf dem Rasen zusammen. Hinzu kam personelles Pech. „Wir waren an ein, zwei Spielern dran, die uns abgesagt haben“, verriet der Spartenleiter: „Vielleicht geht ja zur Winterpause noch was.“ Dem Konzept, über den eigenen Nachwuchs die Qualität für die Bezirksliga zu schaffen und zu halten, werde man jedenfalls treu bleiben. Auch wenn sich ausgerechnet Ebersbergs vielversprechendster Neuzugang, Finn Querfurth vom TSV Waldtrudering, gleich im ersten Spiel einen Kreuzbandriss zuzog. Der Abwehrspieler dürfte wohl kaum vor Beginn der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen.