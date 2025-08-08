"Gehen mit breiter Brust in das Spiel" - Bovenden empfängt die SVG

Am morgigen Samstag spielt der Bovender SV gegen die SVG Göttingen. Um 17.30 Uhr ist Anpfiff und da der BSV in der abgelaufenen Saison beide Duelle gewann, das Rückspiel sogar deutlich mit 5:1, geht das Team von Yannick Broscheit leicht favorisiert in das Nachbarschaftsduell. Wir haben mit beiden Trainern gesprochen..

Kadertechnisch könnte die Situation nicht verschiedener sein. Während beim Bovender SV außer ein paar Langzeitverletzte alle Mann an Bord sind und Yannick Broscheit auf 25 Spieler zugreifen kann, ist die Situation bei den Gästen "äußerst schwierig", wie Coach Nils Reutter sagte. "Wir haben einige Ausfälle. Das ist wirklich keine optimale Ausgangslage."

Im Pokal flog die SVG in der ersten Runde gegen den TSV Nesselröden im Elfmeterschießen raus, während Bovenden mit 7:0 gegen Werratal die Muskeln spielen ließ. Die Vorzeichen stehen also auf Heimsieg, dennoch gehen die Gäste mit dem Willen, etwas mitzunehmen, in die Partie: "Auch wenn von außen kaum Jemand an uns glaubt, wollen wir versuchen, irgendwie was mitzunehmen. Dafür braucht es Charakter, Einsatz und auch das Quäntchen Glück." so Reutter. Auf der Gegenseite will auch Yannick Broscheit mit seinem Team erfolgreich sein: "Wir wollen gewinnen! Egal, wer Gegner ist, egal, ob es ein Derby ist, wollen wir einen guten Start mit drei Punkten haben! Wir dürfen den Gegner aber nicht unterschätzen. Die SVG hat gestandene Leute mit viel Mentalität und Qualität. Wir haben Respekt, aber keine Angst, sodass wir nach der guten Vorbereitung mit breiter Brust in das Spiel gehen."

Um das Spiel zu gewinnen, ist der Fokus wichtig. so Broscheit. "Wir müssen die ersten Zweikämpfe gewinnen, Geduld im Ballbesitz haben und die erste Phase des Spiels bestimmen. Wir haben Luft für mehr als 90 Minuten, sodass ich dahingehend keine Sorgen habe." Auch Nils Reutter weiß, was sein Team erwartet und worauf es ankommen wird: "BSV hat eine junge, dynamische und ehrgeizige Truppe. Wir müssen versuchen, dagegen zu halten, kompakt zu stehen und als Team zusammenzurücken. Nur so können wir was Zählbares mitnehmen."

Viele Spieler in den Reihen der beiden Kontrahenten haben eine Vita beim anderen Verein. Das ist für beide Trainer aber kein Faktor vor dem Duell. "Das spielt fürs Match keine große Rolle. Es geht alleine um die 90 Minuten am Sonntag." so Nils Reutter. Auch Yannick Broscheit sieht das ähnlich: "Vielleicht bringt das nochmal zehn Prozent mehr Ansporn, aber es geht, wie in jedem Spiel, um die drei Punkte."