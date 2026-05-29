„Gehen die Sache vernünftig an“: Weiden trotz Abstieg optimistisch Mittelrheinliga: Seit Montag ist es auch auf dem Papier klar: Der FC Teutonia Weiden muss nach zwei Jahren den Gang zurück in die Landesliga antreten. Am Sonntag wartet mit dem SSV Merten im letzten Heimspiel nun ein echter Brocken. von Tom Kunze · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Teutonia Weiden empfängt im letzten Heimspiel Merten. – Foto: LaBima

Die 1:4-Pleite gegen den FC Hennef 05 am Pfingstmontag besiegelte das Unheil des FC Teutonia Weiden. Durch die 20. Saisonniederlage steht fest, dass die Teutonia in der kommenden Spielzeit in der Landesliga an den Start gehen wird. Das Heimspiel gegen den SSV Merten am Sonntag wird somit vorerst das letzte in der Mittelrheinliga sein. Ob die Elf von Sportleiter Cemil Temür anders als in den letzten Wochen wieder mit einem breiteren Kader an den Start gehen kann, ist noch unklar. Gegen Herausforderer Merten um Trainer Bünyamin Kilic dürfte es aber ohnehin schwer werden, schließlich steht der SSV nicht ohne Grund auf dem fünften Tabellenrang.

Kilic: „Wollen Grundstein für 60-Punkte-Marke legen“ Der SSV Merten hat einmal mehr zu überzeugen gewusst. Nach dem Aufstieg 2024 und der darauffolgenden Sensations-Vizemeisterschaft steht die Elf von Bünyamin Kilic zwei Spieltage vor Schluss erneut unter den Top-Fünf der Liga. Die Platzierung unterstreicht die konstant gute Arbeit des Aufstiegscoaches, der die Grün-Weißen vor zwei Jahren zurück in die fünfthöchste Spielklasse führte. Rein rechnerisch ist sogar der zweite Tabellenplatz noch in Reichweite, auch wenn dieser ob der Konkurrenz eher unwahrscheinlich erscheint. Dennoch zeigt sich auch der Chefcoach zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und hat zugleich eine klare Zielvorgabe für den Saisonendspurt: „Platz fünf haben wir wahrscheinlich jetzt sicher. Wir sind demnach sehr zufrieden. Natürlich sagen wir am Ende nicht nein dazu, wenn wir noch vierter oder dritter werden sollten. Das ist aber eher unwahrscheinlich“, ordnet der 39-jährige Übungsleiter die derzeitige Gemengelage seiner Elf ein. Anfang der Woche schoss der SSV die SpVg Porz mit einem furiosen 8:3 aus dem eigenen Stadion, weshalb der Rückstand auf den zweitplatzierten Siegburger SV 04 nur noch fünf Punkte beträgt. Das Polster auf den Tabellendritten SV Eintracht Hohkeppel und Verfolger VfL Vichttal beträgt derweil vier respektive zwei Zähler.

Das der Fünftplatzierte für die beiden anstehenden Duelle gegen Weiden und Konkurrent Siegburg eine klare Zielvorstellung hat, stellt Kilic richtungsweisend klar: „Wir wollen gegen Teutonia definitiv gewinnen und den Grundstein für die 60-Punkte-Marke legen“, versichert der Cheftrainer. Um diese zu erreichen benötigt der SSV aus den beiden letzten Partien die volle Ausbeute, was angesichts der jüngsten Formkurve der Kilic-Elf jedoch nichts als unwahrscheinlich erscheint. Seit neun Ligaspielen ist Merten mittlerweile unbesiegt. Temür: „Abstieg war uns vom Kopf her vorher schon klar“ Während sich die Mertener mittlerweile bestens in der Mittelrheinliga etabliert haben, hat der Kontrahent aus Weiden spätestens seit vergangener Woche bittere Gewissheit. Für die Teutonia geht es nach zwei Spielzeiten in der fünfhöchsten Klasse zurück in die Landesliga. Dass der Abstieg nicht vollkommen überraschend kommt, stellt Sportleiter Cemil Temür vor dem anstehenden Duell mit Merten klar: „Das Spiel gegen Hennef haben wir gut gestartet, wir waren aber nur mit zwölf Mann. Der Abstieg war uns vom Kopf her vorher schon klar“, spricht Temür zugleich einen wunden Punkt an. Immer wieder hatte der Tabellen-16. in dieser Saison mit Personalproblemen zu kämpfen.