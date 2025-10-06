Geheiratet, eingewechselt und getroffen

Geheiratet, eingewechselt und in der Nachspielzeit zum Ausgleich getroffen: hinter Francis-Bela Schöneberg liegen ereignisreiche Tage. Der frisch gebackene Ehemann rettete den Quernheimern mit seinem späten Tor in der 94. Minute einen Punkt im Auswärtsspiel beim TuS Dielingen.

Dort verschliefen die (vielleicht Hochzeitsfeier geschädigten) Gäste fast die komplette erste Halbzeit und lagen durch Treffer von Akbas (9.) und Ermis (36.) schon 0:2 im Hintertreffen, ehe bei Stift Leben ins Spiel kam.

Ein abgefälschter Fernschuss von Joshua Rogasky brachte den BV auf 1:2 (43.) heran. „In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft Moral gezeigt, viel probiert und sich gegen die Niederlage gestemmt. Ich denke, dass der Punkt deshalb auch verdient ist“, wertete Trainer Sebastian Numrich.