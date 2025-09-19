Geheimwaffe Jugend: Rosenheim, Unterhaching und Murnau dominieren in der Landesliga

Eine Einheit auf und neben dem Platz: Spieler wie Fabian Erhard (l.) und Christoph Greinwald kicken oft Jahre im Nachwuchs zusammen. – Foto: Andreas Mayr

Drei Nachwuchsfabriken liefern sich in der Landesliga einen Kampf um die Spitze. Murnau-Trainer Martin Wagner kennt die Hintergründe.

Murnau – Die Landesliga gehört den jungen Wilden. Mit Rosenheim, Unterhaching und dem TSV 1865 Murnau stehen drei Nachwuchsfabriken an der Spitze. Es wird also Zeit, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Martin Wagner ist der perfekte Gesprächspartner. Er hat nun doch schon ein paar Clubs im Amateurbereich gecoacht, darunter einige ältere Teams. Vor dem Auswärtsspiel seiner Drachen in Kirchheim (19.30 Uhr) an diesem Freitag hilft er bei der Spurensuche. Was ihm besonders auffällt: „Wir haben fast keine Verletzten, obwohl wir ein starkes Pensum fahren.“ Dreimal pro Woche wird in Murnau trainiert. Manch einer legt gar Extra-Einheiten ein, um seinen Körper widerstandsfähig zu halten. Nicht die Anzahl unterscheidet sich groß von Wagners früheren Stationen, sondern die Intensität. „Mit Älteren musst du aufpassen. Bei uns geht es in jedem Training voll zur Sache. Die Belastungsfähigkeit ist ein großer Vorteil.“ Die Mischung aus gesunden und fitten Fußballern bietet natürlich einen enormen Vorteil in einer Liga mit 34 körperlich fordernden Partien. Die dunkle Seite: hohe, einseitige Belastung erhöht die Risiken für Kreuzbandrisse im Leistungsbereich, gerade bei jungen Spielern. Den TSV erwischte es in den vergangenen Jahren diverse Male. Er versucht, so gut wie möglich dagegen zu steuern, doch ganz wegradieren lässt sich die Gefahr nicht.

Murnau-Coach Wagner: „Hohes Maß an Zuverlässigkeit“ bei den jungen Spielern Einen ebenso großen Wert hat die Dynamik der Gruppe. Die Talente in Murnau, Rosenheim, Haching kennen sich teils seit Ewigkeiten, kicken oft Jahre im Nachwuchs zusammen. Sie sind Freunde, verbringen abseits des Feldes viel Zeit, lachen über dieselben Späße. „Sie sind ähnlich gestrickt, das schweißt zusammen. Da kriegst du leicht eine Mentalität rein.“ Mit der Kraft der Gruppe lässt sich – gerade in der Landesliga – so manches Star-Ensemble stürzen.