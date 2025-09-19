Geheimwaffe Jugend: Rosenheim, Unterhaching und Murnau dominieren in der Landesliga

Drei Nachwuchsfabriken liefern sich in der Landesliga einen Kampf um die Spitze. Murnau-Trainer Martin Wagner kennt die Hintergründe.
Murnau – Die Landesliga gehört den jungen Wilden. Mit Rosenheim, Unterhaching und dem TSV 1865 Murnau stehen drei Nachwuchsfabriken an der Spitze. Es wird also Zeit, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen. Martin Wagner ist der perfekte Gesprächspartner. Er hat nun doch schon ein paar Clubs im Amateurbereich gecoacht, darunter einige ältere Teams. Vor dem Auswärtsspiel seiner Drachen in Kirchheim (19.30 Uhr) an diesem Freitag hilft er bei der Spurensuche.
Was ihm besonders auffällt: „Wir haben fast keine Verletzten, obwohl wir ein starkes Pensum fahren.“ Dreimal pro Woche wird in Murnau trainiert. Manch einer legt gar Extra-Einheiten ein, um seinen Körper widerstandsfähig zu halten. Nicht die Anzahl unterscheidet sich groß von Wagners früheren Stationen, sondern die Intensität. „Mit Älteren musst du aufpassen. Bei uns geht es in jedem Training voll zur Sache. Die Belastungsfähigkeit ist ein großer Vorteil.“ Die Mischung aus gesunden und fitten Fußballern bietet natürlich einen enormen Vorteil in einer Liga mit 34 körperlich fordernden Partien. Die dunkle Seite: hohe, einseitige Belastung erhöht die Risiken für Kreuzbandrisse im Leistungsbereich, gerade bei jungen Spielern. Den TSV erwischte es in den vergangenen Jahren diverse Male. Er versucht, so gut wie möglich dagegen zu steuern, doch ganz wegradieren lässt sich die Gefahr nicht.
Einen ebenso großen Wert hat die Dynamik der Gruppe. Die Talente in Murnau, Rosenheim, Haching kennen sich teils seit Ewigkeiten, kicken oft Jahre im Nachwuchs zusammen. Sie sind Freunde, verbringen abseits des Feldes viel Zeit, lachen über dieselben Späße. „Sie sind ähnlich gestrickt, das schweißt zusammen. Da kriegst du leicht eine Mentalität rein.“ Mit der Kraft der Gruppe lässt sich – gerade in der Landesliga – so manches Star-Ensemble stürzen.
Außerdem zeichnet diese angehenden Top-Spieler ein hohes Maß an Zuverlässigkeit aus. So haben sie’s in den Leistungszentren anerzogen bekommen. Ganze Scharen an Urlaubern im Juli und August gibt es in Murnau nicht. „In der Phase sind die Jungen alle da“, weiß der TSV-Coach. Klar, mal ein Italien-Trip hier und da kommt vor, aber im Gros richtet sich der Fokus auf Fußball. Während ältere Kicker, oft auch mit anderen Interessen ausgestattet, den Sommer gerne für ihre Urlaube nutzen. Deshalb verwundert es Wagner auch nicht, dass die prognostizierten Top-Teams, Wasserburg, Grünwald, Aubing, derzeit noch hinter den Ausbildungszentren liegen. Aber das dürfte sich ändern, je mehr Zeit vergeht. Aubing und Wasserburg rechnet er die größten Titel-Chancen ein. Auch Rosenheim sieht er „bis zum Schluss oben dabei“.
Zur großen Wahrheit über die Himmelfahrt der jungen Wilden gehört ihre Klasse. Jahrelang werden sie auf hohem, manche – wie in Haching – auch auf höchstem Niveau ausgebildet. Von einem Erfahrungsdefizit kann man kaum mehr sprechen. „Brutal viel Talent und richtig gute Fußballer“ erkennt der TSV-Coach bei sich und den zwei übrigen Clubs an der Spitze. Diese Vereine schulen längst nicht nur das offensive Schauspiel. Gerade die Abwehrtaktiken, die Arbeit gegen den Ball, zeichnet sie aus. „Alle drei sind sehr diszipliniert, gegen die schießt du nicht leicht Tore.“ Fazit: Die vermeintlichen Nachteile schlagen auf diesem Niveau kaum durch, stattdessen ist es der Mehrwert der Jugend, der vor allem im Sommer für die schönen Überraschungen sorgt.