 2025-08-11T11:59:41.423Z

Allgemeines
RWE testet in Essen.
RWE testet in Essen. – Foto: Markus Verwimp

Geheimtest von Rot-Weiss Essen beim TSV Meerbusch

Der TSV Meerbusch empfängt am Mittwoch Drittligist Rot-Weiss Essen. Zuschauer sind beim Testspiel von RWE vor dem DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund nicht zugelassen.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Oberliga Niederrhein
RW Essen
TSV Meerbus.

Mit zwei Punkten aus zwei Spielen rangiert Rot-Weiss Essen nach dem Saisonstart in der 3. Liga im Mittelfeld. Am kommenden Montag steigt das große DFB-Pokalspiel gegen den BVB, zuvor wird allerdings noch getestet: Am Mittwoch gastiert RWE beim Oberligisten TSV Meerbusch, allerdings gibt es eine Besonderheit zu beachten.

Morgen, 18:30 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
18:30live
Zuschauer sind nämlich nicht zugelassen, wie Rot-Weiss Essen mitteilt: "Ein paar Tage vor dem Pokalduell mit Borussia Dortmund am Montag, 18. August, 20.45 Uhr, bestreitet Rot-Weiss Essen ein Testspiel beim Oberligisten TSV Meerbusch. Die Partie findet am Mittwochabend, 13. August, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt."

Ob Trainer Uwe Koschinat im Geheimtest möglicherweise die Startelf für das Dortmund-Spiel testet, bleibt abzuwarten. Meerbusch startet nach der 0:1-Niederlage im Niederrheinpokal beim SC Union Nettetal erst am kommenden Sonntag in die neue Oberliga-Saison. Vor dem Auswärtsspiel beim VfB Homberg werden die Schützlinge von Marcel Winkens von Essen also noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, bevor es dann wieder um Punkte geht.

>>> Liveticker TSV Meerbusch - Rot-Weiss Essen - wenn möglich

Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp (allgemein News, größere Themen)

>>> FuPa Duisburg-Dinslaken-Mülheim auf WhatsApp

>>> FuPa Düsseldorf auf WhatsApp

>>> FuPa Essen auf WhatsApp

>>> FuPa Grevenbroich-Neuss auf WhatsApp

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

>>> FuPa Kleve-Geldern auf WhatsApp

>>> FuPa Moers auf WhatsApp

>>> FuPa Mönchengladbach-Viersen auf WhatsApp

>>> FuPa Oberhausen-Bottrop auf WhatsApp

>>> FuPa Rees-Bocholt auf WhatsApp

>>> FuPa Remscheid-Solingen auf WhatsApp

>>> FuPa Wuppertal-Niederberg auf WhatsApp

>>> Der Frauenfußball am Niederrhein auf WhatsApp

>>> Der MSV Duisburg präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Der KFC Uerdingen präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Die Regionalliga West präsentiert von FuPa auf WhatsApp

>>> Die Oberliga Niederrhein präsentiert von FuPa auf WhatsApp

Aufrufe: 012.8.2025, 20:30 Uhr
André NückelAutor