Geheimtest von Rot-Weiss Essen beim TSV Meerbusch

Mit zwei Punkten aus zwei Spielen rangiert Rot-Weiss Essen nach dem Saisonstart in der 3. Liga im Mittelfeld. Am kommenden Montag steigt das große DFB-Pokalspiel gegen den BVB, zuvor wird allerdings noch getestet: Am Mittwoch gastiert RWE beim Oberligisten TSV Meerbusch, allerdings gibt es eine Besonderheit zu beachten.
Ob Trainer Uwe Koschinat im Geheimtest möglicherweise die Startelf für das Dortmund-Spiel testet, bleibt abzuwarten. Meerbusch startet nach der 0:1-Niederlage im Niederrheinpokal beim SC Union Nettetal erst am kommenden Sonntag in die neue Oberliga-Saison. Vor dem Auswärtsspiel beim VfB Homberg werden die Schützlinge von Marcel Winkens von Essen also noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, bevor es dann wieder um Punkte geht.