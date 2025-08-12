Geheimtest von Rot-Weiss Essen beim TSV Meerbusch

Mit zwei Punkten aus zwei Spielen rangiert Rot-Weiss Essen nach dem Saisonstart in der 3. Liga im Mittelfeld. Am kommenden Montag steigt das große DFB-Pokalspiel gegen den BVB, zuvor wird allerdings noch getestet: Am Mittwoch gastiert RWE beim Oberligisten TSV Meerbusch, allerdings gibt es eine Besonderheit zu beachten.

Zuschauer sind nämlich nicht zugelassen, wie Rot-Weiss Essen mitteilt: "Ein paar Tage vor dem Pokalduell mit Borussia Dortmund am Montag, 18. August, 20.45 Uhr, bestreitet Rot-Weiss Essen ein Testspiel beim Oberligisten TSV Meerbusch. Die Partie findet am Mittwochabend, 13. August, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt."

Ob Trainer Uwe Koschinat im Geheimtest möglicherweise die Startelf für das Dortmund-Spiel testet, bleibt abzuwarten. Meerbusch startet nach der 0:1-Niederlage im Niederrheinpokal beim SC Union Nettetal erst am kommenden Sonntag in die neue Oberliga-Saison. Vor dem Auswärtsspiel beim VfB Homberg werden die Schützlinge von Marcel Winkens von Essen also noch einmal auf Herz und Nieren geprüft, bevor es dann wieder um Punkte geht.