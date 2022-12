Als geschlossene Mannschaft beeindruckt der FC Rot-Weiß Erfurt aktuell die gesamte Regionalliga Nordost. – Foto: © Marcel Junghanns

Geheimnis: Mannschaft Artur Mergel, Kay Seidemann und zuletzt Romario Hajrulla. Es sind meist die Offensivleute, die als Matchwinner nach den Partien des FC Rot-Weiß Erfurt benannt werden.

Doch Trainer Fabian Gerber will vor dem nächsten Kracher-Duell gegen Chemie Leipzig es richtig eingeordnet wissen. Denn nur mit einer starken Offensive oder nur mit einer undurchlässigen Abwehr, wäre die rot-weiße Erfolgswelle sicher nicht so hoch. „Unser Geheimnis ist die Mannschaft“, so der RWE-Coach vor dem Spiel im Leutzscher Holz am Sonntag (LIVE ab 14 Uhr im FuPa-Ticker).

Dabei braucht den 43-jährigen Erfurter Trainer vor dem Spiel gegen die form- und heimstarken Chemiker nicht bange sein. Denn der Blick zurück auf die Partie gegen Cottbus untermauert einmal mehr, dass die Rot-Weißen sich in der Liga vor keiner Mannschaft verstecken brauchen. „Cottbus ist für mich die beste Mannschaft der Liga. Wir hatten in dem Spiel nicht das Matchglück auf unserer Seite, haben Gegentore zu ungünstigen Zeitpunkten bekommen. Wie wir aber gegen so einen starken Gegner nach 0:2-Rückstand zurückgekommen sind, war schon beeindruckend. Das gelingt nicht vielen Mannschaften. Aber wir haben daran geglaubt, den Anschluss erzwungen und uns belohnt. Es war ein Punkt der Moral und absolut verdient. Es war ein tolles Spiel vor toller Kulisse und hatte alles was das Fußballherz begehrt“, nimmt Fabian Gerber die positiven Sachen mit ins Spiel am Sonntag.

Ein enges Spitzenspiel wie gegen Cottbus erwartet Gerber nun auch in Leipzig. „Die Hütte wird voll sein und uns werden viele Fans aus Erfurt begleiten. Wir wissen um die Stärke von Chemie Leipzig. Sie sind eine robuste, erfahrene Mannschaft mit vielen Akteuren die schon lange Regionalliga spielen. Sie haben ein offensiv ausgerichtetes System und sind bei Umschaltsituationen brandgefährlich. Wir sind gewarnt. Sie sind zu recht mit oben dabei. Kleinigkeiten werden entscheiden“, so der Blick des Erfurter Trainers auf den Gegner.