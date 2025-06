Geheimnis gelüftet: Baschnagel neuer Coach in Windischeschenbach

Nach einer schwierigen Spielzeit – die SpVgg Windischeschenbach steckte nach der Vizemeisterschaft im Vorjahr lange Zeit im nervenaufreibenden Abstiegskampf – kursierten im Bezug auf die Besetzung der Trainerposition für die kommende Saison 2025/26 eine ganze Reihe von Namen. Nun hat der Ost-Kreisklassist aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab das Geheimnis gelüftet. Dabei gelingt ihm mit der Nachfolge von Spielertrainer Alexander Benner – er sprang nach der Trennung von Florian Stadler in die Bresche – schon eine kleine Überraschung. Wie der Verein in einer Pressemitteilung informiert, kehrt der in der Region bekannte 42-jährige Altenstädter Dominik Baschnagel nach einer längeren Pause auf die Fußballbühne zurück und besteigt ab dem Sommer die Kommandobrücke bei den Gelb-Schwarzen.

„Ich habe absichtlich einige Jahre Pause für Familie, unsere Kinder und den Hausbau gemacht. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Bei der SpVgg Windischeschenbach komme ich in eine große Fußballfamilie“, so Baschnagel in einer ersten Stellungnahme.



Dominik Baschnagel ist ein Fußballer durch und durch und hat selbst viele Jahre die Fußballschuhe für seinen Heimatverein, den SV Altenstadt/WN geschnürt. Im Jugendbereich genoß er einige Jahre die fußballerische Ausbildung bei der SpVgg Weiden und jagte dem runden Leder dabei auch in höheren Ligen nach. Vor zehn Jahren beendete „Baschi", wie er in Fußballerkreisen genannt wird, seine aktive Laufbahn und sammelte fortan erste Trainererfahrungen im A-Jugendbereich, ehe er fast zwei Jahre die Kreisligamannschaft des SVA übernahm.



Dann nahm er sich eine Auszeit von der „wichtigsten Nebensache der Welt“: „Es war damals – nach 25 Jahren Fußballplatz – einfach die Zeit gekommen, Abstand zu gewinnen und mich auf Familie und Beruf zu konzentrieren“, erklärt Baschnagel. Dass er dabei nie ganz weg von seinem größten Hobby war, zeigte die Tatsache, dass man ihn zum Beispiel als G- und F-Jugendbetreuer am Spielfeldrand oder als Zuschauer bei vielen Spielen im Fußballkreis entdecken konnte.



Nun brennt Dominik Baschnagel wieder, aktiv ins Fußballgeschehen einzugreifen: „Die Aufgabe in Eschawo reizt mich. Es wird einen Umbruch im Kader geben, einige A-Jugendliche stehen schon bereit. Wir gehen ohne Druck und definiertes Ziel in die Saison und wollen bestmöglichen Fußball spielen“, so der 42-Jährige, der sich beruflich der Politik verschrieben hat und in seiner Heimatstadt Altenstadt/WN den Posten des 2. Bürgermeisters bekleidet.