Geheimer Bus und 1000 Fans – So plant St. Tönis das Pokalfinale

Der SC St. Tönis steht vor einem der größten Spiele der Vereinsgeschichte. – Foto: Jens Terhardt

Das Finale im Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg rückt immer näher. Nicht nur für die Spieler, das Trainer- und Betreuerteam des SC St. Tönis ist es eine besondere Zeit. Denn hinter den Kulissen gibt es im Vorfeld jede Menge Arbeit, die auf den Schultern der ehrenamtlich Verantwortlichen lastet.

Dennoch ist vieles neu und herausfordernd. Lukas Moes, Vorstandsmitglied der Fußball-Abteilung und zuständig für die externen Themen, nahm am Dienstag an einer Sicherheitsbesprechung mit dem MSV, dem Fußball-Verband, Polizei und Rettungskräften teil, um den Ablauf des Spieltages zu besprechen. Aktuell werden 15.000 Zuschauer erwartet, darunter 1000 aus der Apfelstadt. „Es kann aber nochmal einen Ansturm geben, wenn man am Samstag weiß, wo es hingeht“, so Moes mit Blick auf den letzten Spieltag der 3. Liga und einen möglichen direkten Aufstieg der Meidericher.

Zwar hat der Sportclub wie beim Aufeinandertreffen mit Rot-Weiß Essen im September 2023 oder bei Derbys gegen den KFC Uerdingen durchaus Erfahrung mit Ereignissen, die weit über den Liga-Alltag hinausgehen. „Aber diesmal ist es eine andere Hausnummer“, sagt Holger Krebs, Sportlicher Leiter des Sportclubs. „Zum Glück findet das Spiel in Duisburg statt. Dort sind Leute, für die solche Spiele das tägliche Brot ist. Wir sind eigentlich nur dabei.“

Medienrummel vor dem Finale

Für den von den Landesrundfunkanstalten übertragenen bundesweiten Endspieltag der Amateure ist der SC gefordert, ein Vorstellungsvideo zu produzieren und Steckbriefe der Spieler zu erstellen. Überhaupt mehren sich rund um das Finale die Anfragen von Medien, die es zu bewältigen gilt. Das Finale des Fußball-Verbandes Niederrhein (FVN) wäre eines von vier Spielen, das um 15.30 Uhr angepfiffen werden würde, sofern der MSV nicht in die Relegation muss. Ausweichtermin wäre dann der 28. Mai. „Das Größte für uns wäre am Samstag bei der Live-Übertragung dabei zu sein“, so Krebs, „aber lieber am Donnerstag mit der Gewissheit, im DFB-Pokal zu sein, als am Samstag ohne DFB-Pokalteilnahme“. Sollte geschoben werden müssen, wäre die Partie dann in einem Livestream zu verfolgen. Ein besonderer Tag dürfte auch auf Moritz Hirt zukommen, der intern den Bereich Vermarktung und Ticketing abdeckt. Der Stadionsprecher bei den Spielen in der Oberliga wird auch im Wedaustadion die Startelf des SC präsentieren.

Extra Bus-Design fürs Endspiel

Die Mannschaft wird dank Unterstützung des Krefelder Unternehmens „Der Reiseelch“ in einem für diesen Tag extra folierten Bus anreisen, verriet Krebs. Wie das Design ausfällt, wollte Krebs nicht verraten. „Das kennen nur drei Leute. Es soll auch für die Mannschaft eine Überraschung sein.“ Für die Fans wurden bisher drei Busse organisiert, weitere könnten über die Jugendabteilung dazukommen. Als Dankeschön für ihr Engagement lud Krebs alle Helfer und Helferinnen zum Finale ein, die sich an den Oberliga-Spieltagen für den SC engagieren.

Bleibt die Frage nach dem Austragungstermin. Darauf wird es am Samstag eine Antwort geben. Sollte es der 23. Mai werden, ist geplant, am Abend im St. Töniser Vereinsheim das DFB-Pokalfinale zu verfolgen. „Das wäre dann ein tolles Gesamtpaket“, so Moes, „und ein Event, bei dem wir den ganzen Verein mitnehmen wollen.“ Über allem schwebt im Verein nach wie vor die Erinnerung an den kürzlich verstorbenen Markus Hagedorn, dessen Wunsch es immer war, dieses Finale zu erleben.