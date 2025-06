„Gehe mit lachendem und weinendem Auge“ – Heringer beendet Karriere bei Garmisch-Partenkirchen

Maximilian Heringer beendet seine Landesliga-Karriere in Garmisch-Partenkirchen. Künftig liegt sein Fokus mehr auf Familie und Arbeit.

Vor sechs Jahren wechselte Maximilian Heringer von seinem Heimatverein BSC Oberhausen in die Landesliga zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Jetzt beendet der 31-Jährige seine Laufbahn – aus guten Gründen. Seine einst gesteckten Ziele hat Heringer nicht nur erreicht, sondern zum Ende hin gar noch übertroffen. Und das trotz einer der schlimmsten Verletzungen, die sich ein Fußballer zuziehen kann.

Er zog sich zurück, war anfangs nur selten bei den Teamkameraden auf dem Sportgelände am Gröben. Irgendwann aber fehlte dem Maxlrieder etwas. Beim Radeln merkte er, dass das lädierte Knie keinerlei Beschwerden macht. Und plötzlich war sie wieder da, die Lust am Kickern. Zunächst verständlicherweise noch mit angezogener Handbremse. „Der Kopf hat lange gebraucht, ich habe mich oft nicht richtig getraut“, bekennt er. Doch Bankdrücken oder Kurzeinsätze sind nicht Heringers Ding.

Es war der 7. Mai 2023. Vier Spieltage vor Saisonende besiegelte der 1. FC mit einem 1:1 beim SV Bad Heilbrunn nach nur einer Saison Abstinenz die Rückkehr in die Landesliga. In erster Linie wurde gelacht, gehüpft, sich umarmt. Neben jeder Menge Bier flossen aber auch Tränen. Nicht nur die der Freude, wie es bei Aufstiegen naturgemäß der Fall ist. Die Gefühlswelt von Maximilian Heringer war ins Chaos gestürzt. Den Erfolg feierte er mit einem dick bandagierten Knie. Ausgerechnet in diesem so bedeutsamen Spiel hatte er sich das Kreuzband gerissen. Seine Zukunft als Fußballer war unklar.

Vergangenen Sommer bewies er sich zunächst in einer anderen Sportart, und zwar als Teilnehmer beim Ötztaler Radmarathon. Das ist ein Gebirgsrennen vom Tiroler Kühtai bis hinüber nach Südtirol über eine Strecke von 227 Kilometern. Die etwa 3000 Teilnehmer mussten dabei 5500 Höhenmeter überwinden. Nach gut neun Stunden fuhr der 31-Jährige als 758. über die Ziellinie. Spätestens jetzt war klar, dass beim Fußball auch noch einiges zu erledigen ist.

Rückkehr auf den Fußballplatz: Heringer erkämpft sich Stammplatz

Heringer trainierte, kämpfte, bot sich an. „Plötzlich haben die Trainer wieder vermehrt auf mich gebaut“, so der Maxlrieder. Erst Florian Heringer, und nach dessen Rücktritt im vergangenen November Stefan Schwinghammer. Der hatte überhaupt kein Problem damit, Heringer als Stammkraft aufzubieten. Teilweise agierte er sogar mit offensiver Ausrichtung oder auf der „Sechser-Position. „Das wäre früher fußballerisch undenkbar gewesen“, sagt Heringer und verweist auf die ersten Jahre in Garmisch-Partenkirchen, als er als ein für dieses Niveau etwas ungelenker Aushilfs-Rechtsverteidiger wahrgenommen wurde.

Die Zweifel um eine seine Person blieben ihm nicht verborgen. Ansporn war es, sich selber zu beweisen, dass man auch als Kreisklassen-Kicker in der Landesliga bestehen kann. „Erst recht, wenn man die Skepsis im Umfeld mitbekommt.“ Gegen Pullach gelang Heringer dann sein erster Torerfolg in der Landesliga. „Ein Märchen“, wie er betont. Beim 3:0 über Bruckmühl, das der FC durch drei Elfmetertore für sich entschied, ließen die Platzhirsche im FC-Team Heringer nach dessen Einwechslung beim dritten Strafstoß ran – eine noble Geste.

Da ist es eigentlich undenkbar, in solchen Momenten ans Aufhören zu denken. Zumal der „Schwerry“, wie er genannt wird, sich großer Beliebtheit am Gröben erfreut, als Mentalitätsspieler und Feierbiest im Sportheim gleichermaßen. Doch nach dem Heimerfolg über Hallbergmoos Mitte März holte Heringer die Kollegen nach dem Siegesjubel noch einmal zusammen. Ein zweites Mal in seiner FC-Karriere vergoss er Tränen. Der Abschied wurde offiziell verkündet, das alles war kein Schnellschuss. Aber er ist wohlbegründet.

„Der Job wird immer intensiver und auch gesundheitlich zehrt der Fußball langsam“

Maximilian Heringer über die Gründe seines Rücktritts

Zusammen mit seinem Vater betreibt Heringer eine Sanitär- und Heizungsfirma. „Der Job wird immer intensiver und auch gesundheitlich zehrt der Fußball langsam“, so der 31-Jährige. In erster Linie aber ist es Söhnchen Elias, der vergangenes Jahr auf die Welt kam, und dem der Papa bislang nur unzureichend Aufmerksamkeit schenken konnte. Ein Bussi in der Früh, abends ein Filius, der längst schon schläft. Das soll nicht Normalität werden. „Der Schritt ist mir sehr schwergefallen, aber es ist die logische Konsequenz“, sagt Heringer, der jetzt neue Prioritäten setzt.

FC bleibt „immer meine zweite Heimat“

Dem FC ist er „unendlich dankbar“ für die Chance, Landesliga-Fußball zu spielen. Nicht von ungefähr wird das Stadion am Gröben „immer meine zweite Heimat“ sein. Er habe nochmal „ein richtig geiles Jahr“ erleben dürfen. „So kann ich gut aufhören.“ Ob man Heringer mittel- oder langfristig wieder im Fußballzirkus sehen wird, weiß er selbst nicht. „Das ist ein großer Schritt, der braucht etwas Zeit.“ Er müsse sich zunächst mit seinem neuen Leben arrangieren und nicht die ganze Woche über von Termin zu Termin hetzen. Und trotzdem begleitet auch Wehmut diesen Schritt: „Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“