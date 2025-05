"Gehe fest davon aus das ich ab Juli Vertragsspieler der Kickers bin"

Ravensburg profitierte von Anfang an von Castelluccis Konstanz, seiner Ruhe im Strafraum und nicht zuletzt von seiner Professionalität. Es war ein Engagement, das im Sommer 2024 bereits um ein weiteres Jahr verlängert wurde – nun läuft der Vertrag erneut aus. Wie es nach dem letzten Spieltag der laufenden Oberligasaison weitergeht, ist derzeit noch offen. „Aktuell steht noch nichts fest. Ich versuche bis zum letzten Tag hier in Ravensburg mein Bestes zu geben und bestmögliche Leistungen zu zeigen.“

Ungewissheit statt Perspektivgespräche

„Was die Stuttgarter Kickers betrifft, gab und gibt es nur sehr losen Kontakt, was bei einer Leihe sicher unüblich ist.“ Castellucci deutet daher an, dass er sich selbst auf eine Rückkehr vorbereitet: „Ich gehe daher fest davon aus, dass, wenn ich bis zum Vorbereitungsstart der Kickers am 19.6 nichts anderes höre, ich ab dem 1.7. Vertragsspieler der Stuttgarter Kickers bin und dementsprechend dort Fußball spiele.“

Auch im vergangenen Winter war der Name Castellucci intern bei den Kickers diskutiert worden, als sich der etatmäßige Stammkeeper Felix Dornebusch schwer verletzte. Eine vorzeitige Rückholaktion kam allerdings nicht zustande. „Das habe ich natürlich mitbekommen. Allerdings kam weder über meinen damaligen Berater noch an mich direkt eine konkrete Interessensbekundung. Da die Kickers sich dann auch relativ zügig für eine externe Lösung entschieden haben, war das Thema auch relativ schnell wieder vom Tisch.“

Zwischen zwei Welten

Die sportliche Zukunft des Torhüters bleibt damit zunächst offen. „Meine Perspektive einzuschätzen ist schwierig, da der Kontakt wenig bis gar nicht vorhanden ist. Das macht es natürlich nicht einfach. Ich denke aber, dass sich in Kürze beide Parteien austauschen werden und über die Aussichten sprechen.“

Er verfolgt die Spiele der Kickers aufmerksam und sagt folgendes zum Kontakt mit ehemaligen Mitspielern: „Natürlich habe ich mit dem ein oder anderen noch Kontakt. Generell habe ich die Kickers ja nicht aus den Augen verloren und verfolge die Geschehnisse auf der Waldau.“

Blick nach vorn – mit realistischen Erwartungen

Für die kommende Saison formuliert Castellucci folgende Wünsche: „Ich wünsche mir wie immer, gesund zu bleiben, so viele Erfahrungen wie möglich machen zu dürfen und natürlich den maximalen sportlichen Erfolg.“ Dabei ist offen, ob dieser Weg in Stuttgart, in Ravensburg oder andernorts fortgesetzt wird. Fest steht: Ramon Castellucci hat sich in zwei Jahren Oberliga als verlässlicher Leistungsträger empfohlen.