"Geh mir ned auf die Eier": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

O-Ton Schiri: „Spiel dein Spiel und geh mir ned auf die Eier. Nachdem sich Hack beschwert hat, dass ihm der Gegenspieler auf dem Fuß stand.“

Liveticker von Marc Hofacker

---

In der Halbzeit beim Spiel TSV Böbingen vs. SSV Aalen – Endstand: 1:1

Gott sei Dank geht es in die Halbzeit. Bei dem Wetter wüsste ich viele bessere Dinge zum Anschauen.

Liveticker von Auron Hajdaraj

---

Vor dem Anpfiff bei der Partie TV Herlikofen vs. TSV Großdeinbach – Endstand: 3:3

Das Wetter ist immerhin besser als Regen zum Tickern, aber die Kunst heute ist darin mit allen Fingern nach Hause zu kommen, weil Handschuhe is nich sonst wird zu viel gefettfingert.

Liveticker von Thomas Nast

________________

_________________