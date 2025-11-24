 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Hansjürgen Jablonski

"Geh mir ned auf die Eier": Lustige Liveticker-Sprüche vom Wochenende

Lustiges und Kurioses zusammen gefasst

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Südwest
BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
4
2
+Video

In der 45. Minute beim Spiel SG Stetten/Kleingartach vs. TSV Pfedelbach – Endstand: 4:2

O-Ton Schiri: „Spiel dein Spiel und geh mir ned auf die Eier. Nachdem sich Hack beschwert hat, dass ihm der Gegenspieler auf dem Fuß stand.“

Liveticker von Marc Hofacker

---

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Böbingen
TSV BöbingenBöbingen
SSV Aalen
SSV AalenSSV Aalen
1
1
Abpfiff

In der Halbzeit beim Spiel TSV Böbingen vs. SSV Aalen – Endstand: 1:1

Gott sei Dank geht es in die Halbzeit. Bei dem Wetter wüsste ich viele bessere Dinge zum Anschauen.

Liveticker von Auron Hajdaraj

---

Sa., 22.11.2025, 14:30 Uhr
TV Herlikofen
TV HerlikofenHerlikofen
TSV Großdeinbach
TSV GroßdeinbachGroßdeinbach
3
3

Vor dem Anpfiff bei der Partie TV Herlikofen vs. TSV Großdeinbach – Endstand: 3:3

Das Wetter ist immerhin besser als Regen zum Tickern, aber die Kunst heute ist darin mit allen Fingern nach Hause zu kommen, weil Handschuhe is nich sonst wird zu viel gefettfingert.

Liveticker von Thomas Nast

________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
_________________

Aufrufe: 024.11.2025, 20:00 Uhr
Nicolas BläseAutor