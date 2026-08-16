Gegner spielt zu abgezockt für Aufsteiger FC Real Kreuth

Noch reicht es nicht für den FC Real Kreuth (in Weiß), sich in der Kreisliga durchzusetzen. – Foto: Andreas Mayr

Kreisliga-Aufsteiger FC Real Kreuth kommt in Habach mit 0:4 unter die Räder.

Bei einem Ergebnis mit vier Toren Unterschied tut sich der Unterlegene schwer, Ausflüchte für die Niederlage zu finden. Der FC Real Kreuth hat dies nach der 0:4-Schlappe in Habach gar nicht versucht: Der Aufsteiger vom Tegernsee erklärte den Sieger einfach als cleverer. Dass von sechs Torschüssen innerhalb der 90 Minuten vier im Netz landeten, war zwar bitter, änderte aber nichts daran, dass der Kreuther Trainer den Sieger vollkommen zu Recht zum würdigen Gewinner der Partie erklärte.

„Unser Gegner war einfach abgezockter. In jeder Phase des Spieles erwachsener. Da kann man nur gratulieren“, erklärt Michael Zieringer nach der Auftaktniederlage in der höheren Spielklasse. Dass die vier Tore Unterschied im Endresultat den wahren Spielverlauf aus seiner Sicht nicht widerspiegelten, ist für den Ligen-Neuling aus Sicht des Trainers zwar tröstlich, aber letztendlich belanglos.

Nach nicht einmal 25 Minuten war offensichtlich, dass es die Kreuther in Habach schwer haben würden, selbst mit einem Unentschieden vom Platz zu gehen. Ein 0:2-Rückstand aber entmutigte die Aufsteiger-Elf vom Tegernsee nicht vollends. Kreuth hatte durchaus gute Chancen auf den Anschlusstreffer. Aber entweder waren die Torschüsse zu unplatziert, oder der gegnerische Torwart war zur Stelle und parierte den Versuch.

15 Minuten nach dem Seitenwechsel hatten die Habacher den Sack vollends verschnürt. Zwei weitere Treffer zum 4:0 ließen keinen Zweifel mehr aufkommen, wer die drei Punkte mitnehmen würde. Zieringer: „Wir hatten Chancen auf das eine oder andere Tor. Aber wenn du das Pech auf deiner Seite hast, geht halt gar nichts.“

Die Auftaktniederlage zeigt Kreuth, dass in der höheren Spielklasse selbst kleine Fehler gnadenlos bestraft werden. Diese bereits gegen den morgigen Gegner abzustellen, ist Wunschdenken. Denn der Lenggrieser SC gehört zu den Titelfavoriten.