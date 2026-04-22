Gegner "schwer einzuschätzen"

Im Nachholspiel des 17. Spieltags empfängt der SV Arminia Vechelde den MTV Hondelage 1909. Während die Gäste den Anschluss an die Spitzengruppe festigen wollen, kämpft Vechelde im unteren Mittelfeld um Stabilität.
Die tabellarische Situation vor der Begegnung ist klar verteilt: Der MTV Hondelage reist als Tabellenfünfter mit 36 Punkten an und hat die obere Tabellenhälfte fest im Blick. Der SV Arminia Vechelde rangiert hingegen mit 24 Punkten auf Platz elf und befindet sich weiterhin in einer angespannten Lage im unteren Mittelfeld.
Ein Erfolg für Hondelage würde die Position im erweiterten Verfolgerfeld festigen, während Vechelde wichtige Punkte benötigt, um Abstand zu den Abstiegsplätzen zu halten.
Beide Teams konnten zuletzt Siege verbuchen. Vechelde gewann knapp mit 1:0 beim TSV Schwicheldt und setzte damit ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf.
Hondelage präsentierte sich offensivstark und setzte sich auswärts mit 3:2 ebenfalls in Schwicheldt durch. Mit nun 61 erzielten Treffern stellt die Mannschaft eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga.
Das erste Aufeinandertreffen verlief ausgeglichen. Hondelage behielt mit einem 1:0-Heimsieg die Oberhand, den entscheidenden Treffer erzielte Broders kurz vor der Pause. Die Partie war von hoher Intensität geprägt und ließ bereits erkennen, dass auch das Rückspiel eng verlaufen dürfte.
Hondelages Trainer Rafael Schindzielorz warnt vor dem Gegner: Vechelde sei „schwer einzuschätzen“, habe etwa beim Spitzenreiter Lehndorfer TSV überraschend gepunktet, zugleich aber gegen vermeintlich schwächere Gegner Zähler liegen lassen.
Besonders hebt Schindzielorz die individuelle Qualität hervor: „Sie verfügen über drei sehr gute Einzelspieler, die mit ihrer Schnelligkeit viel Qualität nach vorne haben.“ Entsprechend erwartet der Gästetrainer eine anspruchsvolle Aufgabe.
Für Vechelde bietet sich die Möglichkeit, mit einem weiteren Erfolg die eigene Position im Tabellenmittelfeld zu stabilisieren. Hondelage hingegen kann mit einem Auswärtssieg den Druck auf die vor ihnen platzierten Teams erhöhen. Die Voraussetzungen deuten auf eine intensive Partie hin, in der Effizienz vor dem Tor entscheidend sein dürfte.