Gegner "schwer einzuschätzen" Nachholspiel mit Kampf um unterschiedliche Ziele von red · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sascha Köppen

Im Nachholspiel des 17. Spieltags empfängt der SV Arminia Vechelde den MTV Hondelage 1909. Während die Gäste den Anschluss an die Spitzengruppe festigen wollen, kämpft Vechelde im unteren Mittelfeld um Stabilität.

Die tabellarische Situation vor der Begegnung ist klar verteilt: Der MTV Hondelage reist als Tabellenfünfter mit 36 Punkten an und hat die obere Tabellenhälfte fest im Blick. Der SV Arminia Vechelde rangiert hingegen mit 24 Punkten auf Platz elf und befindet sich weiterhin in einer angespannten Lage im unteren Mittelfeld. Ein Erfolg für Hondelage würde die Position im erweiterten Verfolgerfeld festigen, während Vechelde wichtige Punkte benötigt, um Abstand zu den Abstiegsplätzen zu halten.

Für wen spricht die Formkurve? Beide Teams konnten zuletzt Siege verbuchen. Vechelde gewann knapp mit 1:0 beim TSV Schwicheldt und setzte damit ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf. Hondelage präsentierte sich offensivstark und setzte sich auswärts mit 3:2 ebenfalls in Schwicheldt durch. Mit nun 61 erzielten Treffern stellt die Mannschaft eine der torgefährlichsten Offensiven der Liga.