Gegner mit hohen Ambitionen: TSV Neuried empfängt SV Pars Neu-Isenburg Futsal

Neuried – Mit einem 5:5-Unentschieden im Auswärtsspiel am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison sicherten sie sich aus eigener Kraft den Klassenerhalt, dem spielenden Co-Trainer Erik Martori gelang dabei sogar ein Viererpack. Bereits das Hinspiel hatte der TSV mit 10:4 für sich entschieden. Dennoch gehen die Neurieder nicht unbedingt als Favorit in das Heimspiel am Sonntag gegen das in der Nähe von Offenbach beheimatete Team (15 Uhr, Am Sportpark).

Die Hessen landeten bereits in der Saison 2021/22 hinter den beiden Top-Teams SSV Jahn Regensburg und Beton Boys München auf Rang drei der Regionalliga Süd. In der laufenden Spielzeit haben sie bisher alle drei Ligaspiele für sich entschieden. Nach einem 7:0-Sieg beim ASC Neuenheim und einem 5:4-Erfolg beim MTV 1881 Ingolstadt ließen sie zuletzt mit einem 10:2-Kantersieg gegen die SGM TSV Weilimdorf II /Stuttgarter Kickers aufhorchen. Seit dieser Saison besteht eine Kooperation des SV Pars/Neu-Isenburg mit dem Nachwuchs-Leistungszentrum der Offenbacher Kickers, Jugendspieler des Fußball-Regionalligisten sollen durch Ausflüge in die Halle besonders gefördert werden. Der Aufstieg in die Futsal-Bundesliga ist das erklärte Ziel der ambitionierten neuen Spielgemeinschaft OFC/Pars. „Sie haben gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist und dass sie Ambitionen haben“, sagt TSV-Trainer Mathieu Jerzewski.