Gegner mit "extremer Klasse": Miesbach kämpft gegen die Heimschwäche

Miesbach – Der SV Miesbach hat der Heimschwäche den Kampf angesagt, an diesem Samstag soll der erste Dreier auf heimischem Rasen her. Zu Gast ist mit dem TSV Dorfen allerdings der Zweite der vergangenen Bezirksliga-Saison, der erst in der Relegation zur Landesliga gescheitert war. „Das ist eine starke Truppe, wir werden sie sicher nicht am Ergebnis der Vorwoche messen, als sie eine Stunde in Unterzahl spielen mussten“, erklärt SV-Trainer Hans-Werner Grünwald.

Zu Hause musste sich Dorfen dem FC Aschheim im Spitzenspiel mit 0:3 geschlagen geben. Dennoch liegen die Gäste auf Rang drei, allerdings mit sieben Zählern Rückstand auf die beiden Erstplatzierten.

Nach dem jüngsten Auswärtssieg in Töging ist die Stimmung im Lager der Kreisstädter gut, allerdings haben die SV-Kicker wie schon in der vergangenen Saison zu Hause Probleme. „Wir treffen uns jetzt beim Hopf, fahren dann zum Platz, ziehen uns in der Gästekabine um und trainieren dann auf der anderen Platzseite. Mehr können wir als Trainerteam nicht mehr machen“, scherzt Grünwald. Personell sieht es gut aus bei den Hausherren. Riccardo Pindado hat seine Verletzung am Syndesmoseband auskuriert und wird erst einmal auf der Bank Platz nehmen. Er könnte den offensiven Flügel beleben. Selbst der jüngste Ausfall, Tobias Veit, hat nach seinem Kreuzbandriss inzwischen das Training wieder aufgenommen. Bis er wieder auflaufen kann, wird es aber noch dauern. Personell hat Grünwald also die Qual der Wahl. „Wir sind nach dem Sieg in Töging guter Dinge und wollen der Heimschwäche den Kampf ansagen.“

Allerdings wartet mit dem TSV Dorfen ein harter Brocken. Vor allem die Offensive mit Leon Eicher, der bereits acht Mal getroffen hat, sowie Alois Eberle und Spielertrainer Gerhard Thalmaier müssen die SV-Kicker erst einmal in den Griff bekommen. In der Defensive hält Timo Lorant den Laden zusammen. Er ist der Sohn der kürzlich verstorbenen Löwen-Legende Werner Lorant und „genauso hart wie sein Vater“, wie Grünwald erklärt. „Das ist schon ein Team mit extremer Klasse“, lobt der Coach den Gegner.

Dennoch wollen die Miesbacher wieder die eigenen Stärken ins Spiel bringen, vor allem die Offensive um Josef Sontheim, Maximilian Wiedmann, Sean Erten und Drilon Shukaj soll die Gäste unter Druck setzen und so endlich den Weg zum ersten Heimsieg der Saison ebnen. Dabei hoffen die Miesbacher ab 14 Uhr auf die Unterstützung der eigenen Fans. Die äußeren Bedingungen dürften bei spätsommerlichen Temperaturen schon einmal stimmen.