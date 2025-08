„Gegner können wir schwer einsetzen“ – FC Real Kreuth und TSV Weyarn sind neu in der Kreisklasse

Dafür hat sich der TuS Holzkirchen II in die A-Klasse verabschiedet. Drei der sechs Landkreis-Teams starten bereits am heutigen Freitag in die neue Saison. Dabei empfängt der TSV Otterfing um 18.30 Uhr den TSV Weyarn und der FC Real Kreuth hat um 19 Uhr den SC Rot-Weiß Bad Tölz zu Gast. Im ersten Teil der Saisonvorschau gehen wir auf diese drei Clubs ein.

„Wir sind konditionell auf einem super Stand und können zum Auftakt aus dem Vollen schöpfen. Wir sind überzeugt, dass wir am Freitag die ersten drei Punkte einfahren werden“, gibt sich Zieringer vor dem ersten Saisonspiel optimistisch. Zu Gast ist dabei der SC Rot-Weiß Bad Tölz, der sich in der letzten Spielzeit im Endspurt den direkten Klassenerhalt sichern konnte. „Den Gegner können wir nur schwer einsetzen. Sie haben gegen die Zweite aus Murnau ein gutes Ergebnis geholt, sind dann aber gegen Antdorf richtig unter die Räder gekommen“, weiß Zieringer.

Das Saisonziel ist beim FC Real Kreuth klar. Nach dem bitteren Abstieg aus der Kreisliga in der Relegation soll es für die Kicker vom Enterbach gleich wieder um den Aufstieg gehen. Man will so schnell wie möglich zurück in die Kreisliga. Coach der Königlichen bleibt weiterhin Michael Zieringer. Auch am Kader gibt es keine größeren Änderungen. Neu im Team sind Anian Schurig und Raphael Weidner. Beide kommen von der SG Waakirchen/Schaftlach. Den Verein verlassen haben hingegen Benedikt Zeisel (zum FC Penzberg) und Sebastian Kölbl (zum FC Rottach-Egern).

Mit der Vorbereitung seines Teams ist er rundum zufrieden. Auch die Ergebnisse passten. Es gab zwei Siege gegen die U19 des TSV 1860 Rosenheim (1:0) und den Kreisligisten aus Oberpframmern (8:2), sowie zwei Niederlagen gegen den Kreisligisten aus Ostermünchen (1:4) und den Landesligisten aus Schifferstadt (1:6). „Unser Saisonziel ist klar der Aufstieg, wir haben aber mit Otterfing einen starken Mit-Favoriten und nehmen auch die anderen Gegner nicht auf die leichte Schulter“, sagt Zieringer weiter.

TSV Otterfing

Der TSV Otterfing hat die bittere letzte Spielzeit und das knappe Scheitern in der Aufstiegs-Relegation verdaut. Beim TSV startet man nun mit neuem Schwung in die Kreisklassen-Saison 2025/26. „Ein Derby zu Hause und Dorffest in Otterfing – was gibt es Schöneres“, fragt TSV-Abteilungsleiter Dominik Urban vor dem ersten Liga-Spiel gegen den Aufsteiger TSV Weyarn. Auch in Otterfing hat sich nicht viel am Kader geändert.

Florian Pertold von der SG Baiernrain/Dietramszell ist einziger Neuzugang im Team des alten und neuen Trainers Raphael Schwanthaler. Dafür wollen Benedikt Kruck und Maximilian Dengler kürzer treten. „Vorne angreifen“, lautet die Devise beim TSV. Als weitere Kandidaten für die beiden ersten Plätze sieht man am Nordring die Teams aus Darching, Kreuth und Brunnthal. „Die Vorbereitung ist gut gelaufen. Auch die Testspiele inklusive Pokal konnten wir durchwegs positiv gestalten“, berichtet Urban weiter. Im Toto-Pokal steht der TSV nach Siegen über die SG Tegernseer Tal (6:0) und den TSV Irschenberg (6:2) wie berichtet im Endspiel.

Zudem gab es Erfolge gegen den SV Westerndorf (4:3) und die SpVgg Höhenkirchen (5:3). „Wir wollen wieder vorne angreifen, dafür ist ein erfolgreicher Auftakt wichtig“, sagt Urban weiter. Personell sind die Otterfinger noch nicht komplett. Thomas Meier ist angeschlagen, zudem fallen Kilian Eder, Magnus Eder und Jonas Eder weiterhin aus. „Mit Weyarn kommt ein Aufsteiger, der bestimmt viel Schwung mitbringt. Das wird sicher nicht leicht. Es heißt über den Kampf reinzufinden und dann dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken“, fügt Urban an.

TSV Weyarn

Mit einem Doppel-Aufstieg entfachten die Kicker des TSV Weyarn pünktlich zum 100-jährigen Vereins-Jubiläum eine Euphorie im Klosterdorf. Der große Höhepunkt der Vorbereitung war natürlich das Jubiläums-Spiel gegen die Profis des TSV 1860 München (0:15) Ende Juni. Im weiteren Verlauf der Vorbereitung gab es Siege gegen den SV Warngau (4:3), den TSV Sauerlach (5:4) und die SG Egling-Straßlach (4:1), sowie eine Niederlage beim SC Wall (2:3), die gleichzeitig das Aus im Toto-Pokal bedeutete.

Neu im Kader der Klosterdörfler sind eine ganze Reihe junger Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, die teilweise schon vergangene Saison erste Erfahrungen im Herren-Bereich sammeln konnten. Seine Schuhe an den Nagel gehängt hat hingegen Abwehr-Recke Stefan Thrainer. Zudem stehen Johannes Schuster und Luis Brecheis aufgrund eines Auslands-Studiums nicht zur Verfügung. „Es war eine intensive und insgesamt sehr gelungene Sommer-Vorbereitung. Beteiligung und Motivation waren so hoch wie lange nicht mehr. Die Jungs haben Bock und ziehen voll mit“, berichtet Max Jarolin, der mit Michael Hub weiterhin das Trainer-Duo bildet.

Das Saisonziel ist beim TSV klar, man möchte als Aufsteiger schnellstmöglich den Klassenerhalt schaffen. Bei drei direkten Abstiegs- und zwei Relegationsplätzen wird dies ohnehin ein schwieriges Unterfangen. Beim Auftakt in Otterfing haben die TSV-Kicker nichts zu verlieren. „Otterfing ist für mich einer der Aufstiegs-Aspiranten. Wir sind klarer Außenseiter, aber wollen trotzdem gleich punkten, um am Ende in der Liga zu bleiben“, erklärt Hub.