»Gegner in Top-Form«: Rückkehrer bei Feucht vor Flutlichtspiel

Der 6. Spieltag der Landesliga Nordost wirft seine Schatten voraus: Am Freitagabend empfängt der 1. SC Feucht den SV Buckenhofen im heimischen Waldstadion. Während die Zeidlerkicker nach zuletzt zwei Dämpfern wieder in die Spur finden wollen, reisen die Gäste aus Forchheim mit ordentlich Rückenwind an.
Nach einem vielversprechenden Saisonauftakt mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien musste der SCF zuletzt Federn lassen. Vergangenen Samstag setzte es für die Elf des Trainergespanns Christian Ulhaas und Felix Spielbühler eine 0:3-Niederlage beim FC Eintracht Münchberg. Trotz eines ordentlichen Beginns verpassten die Zeidler die frühe Führung und gaben das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett aus der Hand.
Ganz anders präsentiert sich der kommende Gegners: Der SV Buckenhofen kommt als Tabellenzweiter ins Waldstadion und feierte am vergangenen Spieltag ein furioses 7:2 gegen den SV Unterreichenbach. Mit bisher zwölf von 15 möglichen Zählern reisen die „Staustufenkicker“ in absolute Topform an.
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Trotz der schwere der Aufgabe verweisen die Gastgeber auf die eigenen Qualitäten und das Ziel, das Waldstadion wieder zur Festung zu machen. Für zusätzliche Stabilität sorgt die entspannte Personallage: Mit Julian Rauch und Torhüter Christos Iosifidis stehen zwei wichtige Akteure nach ihrem Urlaub wieder im Kader.