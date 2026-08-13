»Gegner in Top-Form«: Rückkehrer bei Feucht vor Flutlichtspiel

Der SC Feucht will gegen Buckenhofen zurück in die Erfolgsspur. – Foto: Sportfoto Zink / D. Geiswinkle

Der 6. Spieltag der Landesliga Nordost wirft seine Schatten voraus: Am Freitagabend empfängt der 1. SC Feucht den SV Buckenhofen im heimischen Waldstadion. Während die Zeidlerkicker nach zuletzt zwei Dämpfern wieder in die Spur finden wollen, reisen die Gäste aus Forchheim mit ordentlich Rückenwind an.

Nach einem vielversprechenden Saisonauftakt mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien musste der SCF zuletzt Federn lassen. Vergangenen Samstag setzte es für die Elf des Trainergespanns Christian Ulhaas und Felix Spielbühler eine 0:3-Niederlage beim FC Eintracht Münchberg. Trotz eines ordentlichen Beginns verpassten die Zeidler die frühe Führung und gaben das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett aus der Hand. »Wir müssen uns auf das konzentrieren, was uns die ersten drei Spiele so stark gemacht hat« Ganz anders präsentiert sich der kommende Gegners: Der SV Buckenhofen kommt als Tabellenzweiter ins Waldstadion und feierte am vergangenen Spieltag ein furioses 7:2 gegen den SV Unterreichenbach. Mit bisher zwölf von 15 möglichen Zählern reisen die „Staustufenkicker“ in absolute Topform an.

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Fehler gefunden oder eine Anmerkung? Dann schreibt uns gerne auf Instagram oder per E-Mail an mittelfranken@fupa.net. _____________ Trotz der schwere der Aufgabe verweisen die Gastgeber auf die eigenen Qualitäten und das Ziel, das Waldstadion wieder zur Festung zu machen. Für zusätzliche Stabilität sorgt die entspannte Personallage: Mit Julian Rauch und Torhüter Christos Iosifidis stehen zwei wichtige Akteure nach ihrem Urlaub wieder im Kader.

Co-Trainer Felix Spielbühler fordert vor dem Flutlichtspiel eine Reaktion über die volle Distanz: „Wohlwissend kommt da ein Gegner, der sich augenscheinlich in einer Topform befindet. Nichtsdestotrotz liegt unser Hauptaugenmerk erstmal wieder auf uns selbst. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was uns die ersten drei Spiele so stark gemacht hat, und diese Leistung nicht nur über 45 Minuten, sondern wieder über volle 90 Minuten auf den Platz bringen. Die zwei Urlaubsrückkehrer tun uns natürlich auch wieder gut und wenn wir das Geforderte auf den Rasen bringen, dann malen wir uns auch gegen Buckenhofen was aus.“

Fraglich: Schoen (Oberschenkel), Nutz (Knieprobleme), Schmied (Bänderverletzung), Jehnichen (Trainingsrückstand)

Es fehlen: Wild (Schienbeinverletzung), Jehnichen (Muskelfaserriss), Rauch (Urlaub), Söder (verletzt), Fürsattel (gesperrt), Brandl (gesperrt)