„Gegner haben nur Torchancen, wenn wir Fehler machen“ - Unterföhring glänzt mit neuer Abwehrstärke

Die Generalprobe für den Start der Fußball-Landesliga ist beim FC Unterföhring gelungen, auch wenn das 1:0 (1:0) beim Bezirksligisten SV Nord-Lerchenau mit überschaubarem Glanz zu Stande kam. Vor allem defensiv sind die Unterföhringer bereit für die Punktspiele.

In der vergangenen Saison hatten die Unterföhringer ein ziemlich wildes Defensivverhalten, das sie nun in der Vorbereitung fast komplett ablegten. In den fünf Testspielen kassierten sie gerade einmal fünf Gegentore, von denen drei auf das Konto des Bayernligisten FC Ismaning gehen. Mit Nord-Lerchenau hat der FCU drei Partien in Serie den eigenen Kasten sauber gehalten. „Die Gegner haben eigentlich nur Torchancen, wenn wir Fehler machen“, betont der Unterföhringer Coach Sebastian Fritz. In der Vorbereitung hat sein Team im defensiven Verhalten einen Quantensprung gemacht.

Offensiv ging nach 16 Toren in den vier bisherigen Spielen diesmal kaum etwas. Das hatte auch seine Gründe, weil der SV Nord-Lerchenau auf seinem kleinen Platz Beton anrührte. Die Gastgeber ließen Unterföhring das gesamte Spiel den Ball, lauerten nur auf Konter und begnügten sich in 90 Minuten mit zwei Torabschlüssen. Beim FCU sorgte Innenverteidiger Kevin Flesch nach einer Ecke für das Tor (22.) zum vierten Sieg in Serie.

Das Ergebnis ging unter dem Strich in Ordnung, auch wenn das Spiel zäh war. Unterföhring hatte nicht den Platz für eine Gala, aber dennoch ein paar gute Torchancen.

Der mauernde Bezirksligist Nord-Lerchenau war vielleicht ein ganz guter Gegner für die Liga-Generalprobe, weil kommenden Samstag (14 Uhr) der TSV Kastl höchstwahrscheinlich auch eher defensiv denkend antreten wird. (nb)