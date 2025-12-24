Gegner fürchten die TSV-Offensive

Vor genau einem halben Jahr übernahm Fabian Wiegers das Ruder beim TSV Kaldenkirchen. Zu Beginn der Spielzeit bremste der nur wenige Fußminuten von der TSV-Anlage wohnende Trainer die Erwartungen bei seinem Heimatverein. Einen Durchmarsch werde es nicht geben, viel eher sei es ein „Entwicklungs- und Übergangsjahr“, so Wiegers. Der Zwischenstand zur Saisonhalbzeit ist jetzt aber doch ein sehr positiver: Kaldenkirchen steht mit 33 Zählern punktgleich mit dem Tabellendritten VfB Uerdingen auf dem Aufstiegsplatz Rang zwei in der A-Liga Kempen/Krefeld.

„Wir sind mit der Punktzahl und dem Tabellenplatz voll im Soll, weil ich uns auch nicht als so klaren Aufstiegsfavoriten sehe, wie es von außen und anderen Vereinen immer kolportiert wird. Ich glaube schon, dass wir – wenn wir vom Verletzungspech verschont bleiben und etwas Matchglück haben – um den Aufstieg mitspielen können, aber es muss halt viel passen“, erklärt Wiegers, der mit Anadolu Krefeld, dem VfB Uerdingen, dem VfL Willich, Viktoria Anrath, dem Hülser SV, dem SSV Strümp und dem SC Waldniel gleich eine ganze Reihe von Teams im Aufstiegsrennen sieht.

Über weite Strecken war der TSV kaum zu stoppen. Von Ende August bis Anfang November holte Kaldenkirchen 25 von 27 möglichen Punkten. Das Highlight: das 7:0 über den Tabellenführer und klaren Aufstiegsfavoriten Anadolu Krefeld. Zum Ende der Hinserie ließ der TSV dann etwas nach, blieb zwischenzeitlich vier Spiele ohne Sieg. „Wir hatten richtige personelle Probleme. Dementsprechend hat das eine nicht mehr zum anderen gepasst. Gerade durch die Ausfälle von Lars Heines und Steffen Eichler hat uns viel Offensivpower gefehlt“, sagt Wiegers. Zum Abschluss gelang Kaldenkirchen mit dem 5:3-Erfolg gegen den SC Waldniel trotz zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand noch mal ein Ausrufezeichen.

„Die Offensive ist unser Trumpf. Wenn alle dabei sind, sind wir offensiv brutal stark“, sagt Wiegers. Insgesamt 56 Tore erzielte der TSV in 16 Partien, neun Mal gelangen dem Tabellenzweiten vier oder mehr Tore in einem Spiel. Der außerordentlich starke Lauf im Herbst beschert dem Vorjahresdritten nun eine gute Ausgangslage im Aufstiegskampf – das ist angesichts des Trainerwechsels und der vielen Ausfälle schon per se ein Erfolg.

Das war nicht so gut

Die Verletzungsproblematik ließ sich in den vergangenen Wochen nicht nur in den Ergebnissen ablesen, sondern auch in der Trainingsarbeit und an der taktischen Herangehensweise. „Gegen Waldniel haben wir das Spielsystem angepasst, komplett konträr zu dem, was wir uns vorgenommen haben. Wir stecken da also noch mehr als in der Entwicklungsphase. Wir haben die Entwicklung zwischenzeitlich abgebrochen, um Ergebnisse zu erzielen“, betont Wiegers.

So geht es weiter

Am 5. oder 6. Januar bittet Wiegers seinen unveränderten Kader zurück auf den Platz. Bis zum Rückrundenauftakt beim TSV Krefeld-Bockum II (1. Februar) stehen Testspiele gegen den SC St. Tönis II, den Polizei SV Mönchengladbach und die Sportfreunde Neuwerk II an. Auch an der Hallenstadtmeisterschaft in Nettetal nimmt man teil.