Vereinsnachrichten
Gegner für Testspiel gesucht
Hi, wir suchen einen Gegner für ein Testspiel am 23-25.1.26.
Am liebsten eine Mannschaft aus der Kreisliga D im Raum Aachen Oder Kreisliga C im Raum Düren. Das Spiel müsste dann bei euch stattfinden, Kunstrasenplatz wäre von Vorteil.