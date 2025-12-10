 2025-12-03T05:51:34.672Z

Vereinsnachrichten

Gegner für Testspiel gesucht

Hi, wir suchen einen Gegner für ein Testspiel am 23-25.1.26.

Am liebsten eine Mannschaft aus der Kreisliga D im Raum Aachen Oder Kreisliga C im Raum Düren. Das Spiel müsste dann bei euch stattfinden, Kunstrasenplatz wäre von Vorteil.

Aufrufe: 010.12.2025, 20:01 Uhr
Justin AretzAutor