Gegner erzielt neun Tore: Notelf des SV Planegg II verliert klar

Kaan Karaduman betreute im Saisonfinale die zweite Mannschaft des SV Planegg-Krailling. – Foto: Foto: Dagmar Rutt

SV Planegg-Krailling II – SG Neuaubg./Georgia3:11 (1:4) Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Gogia (7., 9., 11.), 1:3 Azizi (20.), 1:4 Bokhua (43.), 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 Gogia (49., 55., 62., 65.), 2:8 Ouattara (66.), 2:9 Gogia (70.), 2:10 Bokhua (85.), 3:10 Vogt (88.), 3:11 Gogia (90.)

Auf den ersten Blick wirkt die 3:11-Niederlage gegen die SG ESV Neuaubing/FC Georgia heftig für Planeggs Reserve-Fußballer – jedoch gilt es auch, die aktuelle Situation zu berücksichtigen. Nach der Trennung von Trainer Mohamed Essa, zwei Wochen vor Saisonende, steht die zweite Mannschaft vor einem grundlegenden Neuaufbau. Am Samstag hatte der SVP II sogar große Mühe, überhaupt elf Mann auf den Platz zu bringen. „Wir sind nur angetreten, um das Spiel nicht absagen zu müssen. Das Ergebnis spielt überhaupt keine Rolle. Wir wollen jetzt die Sommerpause nutzen, um uns aufzustellen“, betonte der neue Trainer Kaan Karaduman.