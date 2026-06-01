Gegner erzielt neun Tore: Notelf des SV Planegg II verliert klar

Der SV Planegg-Krailling II verliert gegen die SG Neuaubing/Georgia mit 3:11. Stürmer Shalva Gogia trifft neunmal und wird damit überraschend Torschützenkönig.
SV Planegg-Krailling II – SG Neuaubg./Georgia3:11 (1:4) Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Gogia (7., 9., 11.), 1:3 Azizi (20.), 1:4 Bokhua (43.), 1:5, 1:6, 1:7, 1:8 Gogia (49., 55., 62., 65.), 2:8 Ouattara (66.), 2:9 Gogia (70.), 2:10 Bokhua (85.), 3:10 Vogt (88.), 3:11 Gogia (90.)
Auf den ersten Blick wirkt die 3:11-Niederlage gegen die SG ESV Neuaubing/FC Georgia heftig für Planeggs Reserve-Fußballer – jedoch gilt es auch, die aktuelle Situation zu berücksichtigen. Nach der Trennung von Trainer Mohamed Essa, zwei Wochen vor Saisonende, steht die zweite Mannschaft vor einem grundlegenden Neuaufbau. Am Samstag hatte der SVP II sogar große Mühe, überhaupt elf Mann auf den Platz zu bringen. „Wir sind nur angetreten, um das Spiel nicht absagen zu müssen. Das Ergebnis spielt überhaupt keine Rolle. Wir wollen jetzt die Sommerpause nutzen, um uns aufzustellen“, betonte der neue Trainer Kaan Karaduman.
Die wild zusammengewürfelte Planegger Truppe lag schon nach elf Minuten durch die ersten drei Treffer von Shalva Gogia mit 0:3 zurück – es sollte der große Tag des Gäste-Stürmers werden. Insgesamt neun Treffer erzielte Gogia im Spielverlauf und krönte sich damit noch überraschend zum Torschützenkönig der Kreisklasse 3. „So etwas sieht man auch nicht alle Tage“, gab Karaduman zu. Für Planeggs Zweitvertretung trafen Himat Azizi, Tiklikan Ouattara und Oliver Vogt.