"Gegner ein Stück weit unterschätzt": Knapper Borbeck-Sieg bei der SGS

Den 3:2-Siegtreffer konnte Borbeck ausgiebig bejubeln. – Foto: Markus Becker

Der SV Borbeck hat bei der SG Essen-Schönebeck II einen umkämpften 3:2-Auswärtssieg gefeiert und bleibt damit weiter im Rennen um die Spitzenplätze. Die Mannschaft von Trainer Kevin Betting verspielte dabei zunächst eine Zwei-Tore-Führung, ehe sie in der Schlussphase doch noch zurückschlug.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel. Schönebeck nutzte die zunehmende Passivität der Gäste eiskalt aus. Leonard Okeh erwischte die nach einem Eckball schläfrigen Gäste eiskalt (52.), ehe Sebastian Bodwell nur fünf Minuten später nach Vorarbeit von Nikita Senk zum 2:2 ausglich.

Nach kurzer Abtastphase nahm die Partie plötzlich Fahrt auf. Zunächst war Borbecks Schlussmann Marcel Backhaus rechtzeitig zur Stelle beim Abschluss von Sebastian Bodwell. Im direkten Gegenzug schaltete der SVB über Marcel Schlomm um. Seine Flanke bugsierte Daniel Wibbe unglücklich ins eigene Tor (9.). Die Gäste waren in der Folge zwar nicht dominant, hatten aber die besseren Torchancen. Lukas Fabijau erhöhte nach 28 Minuten mit einem wuchtigen Abschluss aus der Distanz auf 2:0. Weitere Möglichkeiten wie etwa durch Kai Hoffmann, der zuerst an Keeper Zaid Hraoui scheiterte (30.), und später durch eine Rettungstat auf der Linie von Jabob Bojarzin an seinem 15. Saisontor gehindert wurde (40.), blieben ungenutzt.

Für Kevin Betting ist es das letzte Jahr als Cheftrainer für den SVB. – Foto: Markus Becker

In dieser Phase wirkte Borbeck anfällig, während die Hausherren immer wieder über die Außen durchbrachen. "Wir werden dann einfach zu passiv. Unerklärlich eigentlich, vielleicht haben wir auch ein Stück weit den Gegner unterschätzt“, erklärte Borbecks Trainer Kevin Betting später. Die Partie blieb in der Folge hektisch, klare Torchancen waren über weite Strecken Mangelware.

Hoffmann schlägt spät zu

Erst in der Schlussphase fand Borbeck wieder Zugriff – und belohnte sich. Nach einer Ecke stocherte Kai Hoffmann den Ball aus kurzer Distanz zum 3:2 über die Linie (84.). Den Vorsprung sollte sich der in dieser Phase wieder griffigere Tabellendritte nicht mehr nehmen lassen.

Betting sah darin auch die Konsequenz einer Leistungssteigerung: "Die letzten 20 Minuten sind wir kämpferisch ans Maximum gegangen und dann haben wir das Spiel auch zurecht gedreht.“

Unterm Strich bleibt ein wichtiger, aber auch lehrreicher Sieg für Borbeck. "Wir sind keine Truppe, die die Sterne vom Himmel spielt, sondern wir müssen immer kämpferisch ans Maximum gehen“, betonte Betting. Eine Erkenntnis, die sein Team in diesem Spiel gleich mehrfach bestätigt bekam.

SG Essen-Schönebeck II – SV Borbeck 2:3

SG Essen-Schönebeck II: Zaid Hraoui, Marlon Schmidt, Erik Thurm (35. Dario Nagel), Aaron Zilian, Luca-Fabio Darowski, Leonard Okeh (85. Jonas Jahnke), Jacob Max Bojarzin, Nikita Senk, Daniel Wibbe (72. Philipp Schürmann), Sebastian Bodwell, Sebastian Neusser - Trainer: Silvain Wirkus

SV Borbeck: Marcel Backhaus, Niklas Bremer (82. Engin Köse), Kevin Sokhan Sanj, Jasper Luemba, Raschid Marcel „Elle“ El-Damen, Deniz Hotoglu, Yusef Hafez (79. Tim Schöneweiss), Marcel Schlomm, Marcel Weichert (63. Alessandro Schydlo), Kai Hoffmann, Lukas Fabijau (90. Dominik Lindemann) - Trainer: Kevin Betting

Schiedsrichter: Nils Gonzales Y Hanke - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Daniel Wibbe (7. Eigentor), 0:2 Lukas Fabijau (28.), 1:2 Leonard Okeh (52.), 2:2 Sebastian Bodwell (57.), 2:3 Kai Hoffmann (84.)