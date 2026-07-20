Gegner der Roten Bullen in der UEL-Qualifikation ausgelost

Der FC Red Bull Salzburg trifft in der 3. Runde auf den FC Pafos oder Hajduk Split. – Foto: RB Salzburg

Die heute im UEFA-Hauptquartier in Nyon durchgeführte Auslosung zur 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League hat dem FC Red Bull Salzburg den Sieger aus der Partie FC Pafos (CYP) gegen Hajduk Split (CRO) als Gegner beschert. Gespielt wird am 06. und 13. August, die exakten Termine und Ankickzeiten werden von der UEFA in den kommenden Tagen festgelegt.

Wohin geht die Reise?

Die Roten Bullen steigen damit in der vorletzten Runde vor dem Hauptbewerb ein. Bei einem Weiterkommen ist eine europäische Ligaphase fix. Sollte dies nicht klappen, besteht im Play-off der UEFA Conference League noch die Chance auf ein Ticket für den drittgrößten Kontinentalbewerb.



Salzburg-Trainer Danny Röhl meint zu dieser Auslosung, in der es gegen die Tabellenvierten der zypriotischen bzw. kroatischen Meisterschaft geht: „Uns steht eine spannende Qualifikationsrunde bevor, weil beide möglichen Gegner sicher einiges an Qualität haben. Deshalb werden wir uns die beiden Duelle zwischen Pafos und Hajduk sehr genau ansehen, analysieren und daraus dann unsere Schlüsse für das anstehende Duell ziehen.“