Geglückter Rückrundenstart mit Heimsieg

Exact 61 Stunden nach dem Spielende vom Donnerstagabend im Regionalcup und dem erfolgreichen Aufstieg ins Halbfinale startete die Rückrunde zur Meisterschaft in der 3. Liga und einem Heimspiel in Volketswil gegen einen unangenehmen Gegner aus ZH Neumünster.

So., 30.03.2025, 11:15 Uhr

Es dauerte einige Zeit, bis Volketswil den Gegner im Griff hatte, in der 1.Halbzeit erspielte sich das Heimteam zwei Grosschancen, von denen eine durch Elia Linares in der 44.Minute zum 1:1 Halbzeitstand verwertet werden konnte.

Zur 2. Spielhälfte wechselte Trainer Antonio Limata die komplette Offensivabteilung der Volketswiler aus , Volketswil bestimmte Ball und Gegner und erzielte die 2:1 Führung in der 54.Minute durch Dani Angliker der eine Flanke mit perfekter Ballannahme und mit einem Flachschuss ins lange Eck die Zeichen auf Sieg setzte.

Bis zur Gelb/Roten Karte spielte sich das Geschehen hauptsächlich in der Spielhälfte der Neumünsterer ab, danach war Volketswil gezwungen, defensiv kompakt zu stehen, liess praktisch kaum Chancen zu und im Gegensatz vergab Volketswil bei Konterangriffen die Chancen, das Resultat zu erhöhen. Am Ende war es doch ein verdienter Erfolg der Heimmannschaft, die im Titelrennen Boden gut machen konnte, da sowohl Tabellenführer Witikon (mit einem sensationellen 1:1 gegen Srbjia aus dem Tabellenkeller) als auch Küsnacht auswärts in Rümlang( ebenfalls 1:1) im Kampf um den Titel wertvolle Punkte verschenkten.

