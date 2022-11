Geglückter Rückrundenauftakt - Solln besiegt Ludwigsvorstadt mit 5:2

Für die Sollner lohnte es sich doppelt und dreifach, sich zum Rückrundenauftakt zu Hause gegen den FC Ludwigsvorstadt mächtig anzustrengen. Unvergessen war der knapp verpasste Sieg im Sommer auf dem Platz des heutigen Gegners. Zudem winkte zumindest Platz 4 in der Tabelle, denn der FC Fürstenried hatte am Vortag überraschend deutlich mit 0:3 in Gräfelfing verloren. Die Aussichten, dass der FC Kosova ebenfalls (gegen Hertha) straucheln könnte, waren dann doch eher unrealistisch. Wichtig war aber ein Erfolg nicht zuletzt fürs Selbstbewusstsein, denn der letzte Termin vor der Winterpause wird die Sollner zum Schlagerspiel auswärts zum FC Wacker führen.

Die ersten Gelegenheiten spielten sich die Gastgeber heraus, doch mussten diese bald aufpassen, dass sie nicht wie zuletzt früh in Rückstand gerieten. In der 8. Minute konnte die Abwehr gegen Teschner ins Toraus klären, und den Eckball wehrte Keeper Hassinger per Faust ab, bevor seine Feldspieler die Kugel ins Seitenaus klären konnten. Nicht lange dauerte es dann, bis die Sollner einen klugen Spielaufbau erfolgreich zu Ende bringen konnten. Einen steil geschlagenen Ball von Kapitän Stefan Gerhard passte Sebi Henrici quer, und Denis Falcan hatte keine Mühe, den Ball zum 1:0 ins Tor zu befördern (10.). Einen sofortigen Gegenangriff der Ludwigsvorstädter wehrte Maximilian Hassinger im Feld per Fuß ab (11.).

Danach hatten die Platzherren einige wenige Chancen. Einen tollen Schuss von Simon Metzger fing Gästekeeper Bendlin weg, bevor Sebi Henrici etwas daraus machen konnte (13.). Auch einen Freistoß von Denis Falcan parierte Bendlin sicher (13.). Einen weiteren Freistoß von Falcan klärte die Abwehr per Kopf (15.). Dann waren schon wieder die Gäste am Zug. Basti Jell konnte einen eigenen Ballverlust an Langer reparieren, indem er gegen Bairamidis ins Toraus klärte (16.). Der Eckball wurde abgewehrt, und Christian Gerhard klärte den Nachschuss ins Seitenaus. Einen Schuss von Kapitän Bohli entschärfte Keeper Hassinger per Fuß. Fatal war dann aber die Situation nach dem Freistoß von Langer auf Melita, den Stefan Gerhard zwar abwehren, aber ebenso wenig wie seine Kollegen von der Defensivabteilung endgültig klären konnte. Vogel war der Nutznießer, der zum 1:1 ausglich (19.). Zu allem Überfluss verletzte sich Verteidiger Morstein; er konnte aber weiterspielen.

Eine Klärungsaktion von Basti Jell brachte den Ball weit in die gegnerische Hälfte; Keeper Bendlin verstolperte, doch seine Vorderleute drehten die Spielrichtung, so dass schon wieder Gefahr herrschte; Melita köpfte jedoch über den Kasten (23.). Gleich darauf wurde Chris Hassinger gehalten und sein Gegenspieler ließ sich fallen. Schiri Meven ließ sich davon aber nicht beeindrucken und gab Freistoß für Solln (brachte ebenso wie der Eckball nichts ein/24.). Auf der anderen Seite lief der schnelle August Augspurg den Sollner Außenverteidiger Christian Gerhard ab, doch der vielseitige Simon Metzger konnte ins Toraus klären (25.). Einen Freistoß nach Foul von Sebi Henrici trat Teschner in die Mauer; Maximilian Hassinger hielt Bohlis Nachschuss (27.).

Einen Steilpass von Maxi Morstein klärte die gegnerische Abwehr, und Simon Metzgers Nachschuss ging leider vorbei. Zwei Mal war beim Sollner Keeper Endstation für die Bemühungen der Ludwigsvorstädter (30./32.), bevor die Platzherren sich eindrucksvoll durchsetzen konnten. Stefan Gerhard holte den Ball zurück und wurde von Teschner gelbwürdig gelegt (33.). Falcans Freistoß fiel zunächst der gegnerischen Abwehr „in die Hände“, doch Stefan Gerhard eroberte die Kugel zurück und bereitete Maxi Morsteins mittlerweile siebten Saisontreffer zum 2:1 vor.

In den Augen des Sollner Trainers ließen seine Jungs den Gegner viel zu oft ins Spiel kommen; die Führung stand zeitweise tatsächlich auf der Kippe. Freilich sorgten ein paar tolle Einzelleistungen dafür, dass es vorerst beim 2:1 blieb (M. Hassinger, Seidel). Zum anderen profitierten die Gastgeber von der etwas unzureichenden Abstimmung der Ludwigsvorstädter, bei denen z.B. Melita den Eckball eines Mitspielers verfehlte (39.). Während der letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit hatten die Sollner wieder etwas mehr vom Spiel; der Rüffel vom Coach zeigte offenbar Wirkung. Erneut wurde Kapitän Stefan Gerhard gelegt; dieses Mal von Bairamidis, der Gelb sah (41.). Freistoß und Eckball von Falcan und Metzgers Nachschuss brachten nichts ein. Um ein Haar hätten die Platzherren noch vor der Pause erhöht, doch der Schuss von Sebi Henrici nach der x-ten Balleroberung von Stefan Gerhard prallte von der Unterkante der Latte ins Feld zurück (45.). Gut, dass Chris Hassinger den Konter der Ludwigsvorstädter ins Toraus klären, Sebi Seidel den Eckball abwehren und Christian Gerhard die Kugel nach vorne bringen konnte, bevor der Schiri zur Halbzeitpause pfiff (45.).

In der zweiten Halbzeit musste die heimische Abwehr unbedingt einen Tick energischer agieren. Dafür gab es einen Doppelwechsel – Anton Buergers für Basti Jell und Jakob Berz für Chris Hassinger. Die Partie nahm an Fahrt auf, und die ersten Chancen ergaben sich für die Sollner. Falcans Kopfball ging am Kasten vorbei, Martínez klärte den schönen Ball von Metzger ins Toraus (47.) und auch Stefan Gerhards Kopfball verfehlte das Gehäuse (48.). Nach der energischen Balleroberung von Sammy Schewe hatte Sollns Kapitän mit seinem Weitschuss abermals kein Glück (Bendlin hält/49.).