Geglückter Neuaufbau beim FC Dreistern

Das Trainergespann Shala und Hoti stellten sich bereits vor einigen Wochen der anspruchsvollen Aufgabe. Damals stand dem FC Dreistern lediglich ein Minikader zur Verfügung, und die sportliche Zukunft war noch völlig offen.

Der FC Dreistern hat den personellen Neuaufbau erfolgreich gemeistert und blickt voller Zuversicht auf die Saison 2026/2027.

Es folgten zahlreiche Sichtungstrainings, unzählige Telefonate und letztlich auch das nötige Quäntchen Glück. Nur vier Wochen später können die Verantwortlichen eine durchweg positive Bilanz ziehen.

Trainer Shala erinnert sich: „Ich wusste schon damals, dass wir mit den guten Strukturen des Vereins eine starke Mannschaft auf die Beine stellen können.“

Der FC Dreistern freut sich über mehr als 20 Neuzugänge. Besonders erfreulich ist dabei, dass ein Großteil der Spieler bereits eine Verbindung zum Verein hat oder in der Vergangenheit schon das Trikot des FC Dreistern getragen hat.

Viele der Neuzugänge kommen zudem vom ehemaligen SG-Partner und Nachbarn TSV Feldkirchen. Eigentlich hatten beide Vereine Gespräche über eine erneute Spielgemeinschaft führen wollen. Aufgrund der bereits abgelaufenen Meldefrist konnte dieses Vorhaben für die kommende Saison jedoch nicht mehr umgesetzt werden.

Für die Zukunft steht der FC Dreistern einer Zusammenarbeit mit dem TSV Feldkirchen weiterhin offen gegenüber.

Abteilungsleiter Markus Englert erklärt: „Eine Spielgemeinschaft hat in der Vergangenheit bereits Früchte getragen. Warum sollte sie nicht auch künftig wieder erfolgreich funktionieren?“

Sportlich liegt der Fokus nun darauf, möglichst schnell eine geschlossene Mannschaft zu formen.

Trainer Arbnor Hoti blickt optimistisch nach vorne: „Jetzt gilt es, diszipliniert als Team zusammenzuwachsen. Fußball spielen können die Jungs – und deshalb sehe ich in dieser Mannschaft sehr viel Potenzial.“

Mit großer Motivation, vielen bekannten Gesichtern und einer klaren sportlichen Ausrichtung startet der FC Dreistern voller Vorfreude in die neue Saison 2026/2027.