Gegentreffer in der 90. Spielminute

Einen Punkt gewonnen? Oder zwei verloren? Diese Fragen stellten sich die Gäste aus Leer nach dem Abpfiff der Kreisliga-A-Partie beim Borghorster FC II. Am Schluss hieß es 3:3-Unentschieden in einer vor allem in der 2. Hälfte sehr rassigen Partie.

Die Borghorster gingen nach vierzehn Minuten durch Nico Fischer in Führung. Nach einem langen Einwurf klatschte Keeper Maurice Telgmann den Ball genau vor die Füße von Fischer, der locker zum 1:0 traf. Kurz vor dem Pausentee nahm die Partie an Fahrt auf. Zunächst prüfte Luca Berning Maurice Telgmann, der den Ball zur Ecke abwehrte (39.). Eine Minute später verpasste Timo Selker eine Hereingabe von Gerold Laschke (40.). Letztgenannter traf in der 45. Spielminute mit einem tollen Abschluss nur die Latte.