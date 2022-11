Gegentreffer deutet sich lange an

Mit einer guten Anfangsphase wollte unsere Mannschaft den Gegner überraschen und hatte mit dem Schulze-Abschluss auch die erste gute Möglichkeit. Das gefällige Spiel der Gäste kam in Minute 10 zum ersten Mal auf das Feld, als eine sehr gute Kombination Brown im Abschluss fand, doch der Ball neben das Tor ging. Die Gäste übernahmen mehr und mehr das Zepter und waren die bessere und aktivere Mannschaft, doch Jeng hatte mit seinem Abschluss die nächste gute Chance der Hausherren. Auf der Gegenseite war es wieder Brown, der den Außenpfosten traf und man merkte den Gästen an, dass eine Pausenführung das Ziel war.

Unsere Mannschaft nutzte in der 45. Minute aber die Gunst der Stunde und kam vor das Tor. Schulze wird gefoult, der sicher amtierende Wünsch mit Vorteilsauslegung und Klotz mit dem flachen Abschluss zum 1:0 und der Pause.

Im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer ein ähnliches Bild. Die Hausherren mühten sich in Zweikämpfen und wenigen Offensivaktionen und die Gäste spielten Ihr Spiel sauber herunter, mit dem Selbstvertrauen, dass noch etwas passieren sollte. Und so passierte es auch und unsere Knappen schlugen sich selber. An Freund und Feind vorbei traf Göktas per direkter Ecke in Minute 62 zum Ausgleich, der die Gäste noch einmal mehr anstacheln sollte. Das Spiel blieb weiterhin fahrig und doch kam Jeng zur nächsten guten Chance der Hausherren, ehe die Partie auch etwas robuster wurde.