Gegentore zum falschen Zeitpunkt: Schneverdingen verliert in Hagen Landesliga Lüneburg: Früher Elfmeter bringt Schneverdingen ins Hintertreffen

Die Leichtigkeit der ersten Landesliga-Spielzeit hat der TV Jahn Schneverdingen in der laufenden Spielzeit noch nicht gefunden. Am Sonntagnachmittag unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Beck beim FC Hagen/Uthlede nach einem frühen Strafstoß.

Die Partie war keine drei Minuten alt, als sich Hagens Torjäger Finn-Niklas Klaus das Leder auf dem Elfmeterpunkt zurechtlegte. Anschließend stellte Klaus den Jahn vor eine Hausaufgabe, als der seinen Schuss im Kasten unterbrachte (3.). Anschließend hatte Schneverdingen ein wenig mit dem Zeitpunkt der Gegentore zu kämpfen.