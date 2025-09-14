Gegentore zum falschen Zeitpunkt: Schneverdingen verliert in Hagen

Die Leichtigkeit der ersten Landesliga-Spielzeit hat der TV Jahn Schneverdingen in der laufenden Spielzeit noch nicht gefunden. Am Sonntagnachmittag unterlag die Mannschaft von Trainer Felix Beck beim FC Hagen/Uthlede nach einem frühen Strafstoß.
Die Partie war keine drei Minuten alt, als sich Hagens Torjäger Finn-Niklas Klaus das Leder auf dem Elfmeterpunkt zurechtlegte. Anschließend stellte Klaus den Jahn vor eine Hausaufgabe, als der seinen Schuss im Kasten unterbrachte (3.). Anschließend hatte Schneverdingen ein wenig mit dem Zeitpunkt der Gegentore zu kämpfen.
Nachdem Micael Pinto Coelho die Gäste zum Ausgleich schoss (21.), schlug nur vier Minuten später David Subasic für den Vorjahressiebten zu (25.). Im zweiten Abschnitt kam der TVJ schläfrig aus der Kabine zurück, sodass Lasse Thielebeule direkt für Hagen/Uthlede nachlegte (46.). Zwar brachte Pinto Coelho die Beck-Elf mit seinem zweiten Treffer erneut zurück ins Spiel (60.), der Ausgleich blieb Schneverdingen jedoch verwehrt.