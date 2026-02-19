Gegentore lassen Wilhelm grübeln

Oberligist SV Auersmacher geht mit großen Defensivproblemen in die letzten zehn Vorbereitungstage vor der Fortsetzung der Rückrunde in der RPS-Oberliga. Selbst drei eigene Treffer reichten nicht, um beim Schröder-Saarlandligisten SpVgg. Quierschied eine 3:4 (1:2)-Niederlage abzuwenden. Die Gastgeber, die selbst vor Wochenfrist beim Oberliga-Schlusslicht FV Eppelborn mit 1:5 untergingen, gelangen durch Lorenz Segner nach einer Viertelstunde in Führung. Jan Luca Rebmann schaffte aber schnell den Ausgleich (17.). Dann waren wieder die Gastgeber auf dem Kunstrasenplatz an der Holzer Str. dran, Philipp Marco Wunn traf in der 30. Minute zum 2:1-Pausenstand. Der höherklassige Oberligist antwortete unmittelbar nach Wiederbeginn mit dem zweiten Ausgleich durch Oliver Bickelmann (46.). Doch Wunn zeigte mit zwei Treffern, dass er auch bei eisigen Temperaturen heiß laufen kann und erzielte innerhalb von fünf Minuten (55. und 60.) die Quierschieder 4:3-Führung."Man braucht gar nicht nach den Torschützen zu fragen, wir machen uns die Dinger ja selber rein", sagte SVA-Trainer Heiko Wilhelm noch während des Spiels. Immerhin kam sein Team durch Philipp König acht Minuten vor dem Ende noch zum Anschlusstreffer, der dann auch den Endstand bedeutete. Im abschließenden Test tritt der RPS-Oberligist nun am Samstag um 14 Uhr beim Schröder-Saarlandligisten FSV Jägersburg an. Die Begegnung wird aus dem Kunstrasenplatz im Alois-Omlor-Sportfeld ausgetragen. Eine Woche später geht es dann in der Oberliga mit dem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Eisbachtal in die Ligaphase.