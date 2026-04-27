Gegentor nach 30 Sekunden: Aßlings Blick geht nach unten

Alles versucht, letztlich gescheitert: Aßlings Kicker um Matthias Kagermeier (li.) unterlagen Bruckmühl. – Foto: SRO

„Bitter.“ Laszlo Ziegler konnte nach der 1:2 (0:2)-Heimpleite gegen den SV Bruckmühl II nur den Kopf schütteln. Nach nicht einmal 30 Sekunden war der ausgeklügelte Matchplan seiner Aßlinger Kreisklasse-Fußballer schon wieder über den Haufen geworfen.

Einen weiten Ball beförderte die TSV-Abwehr nicht aus der Gefahrenzone, sodass Gästeangreifer Johannes Brendle zum 0:1 einschießen konnte. „Statt dass wir den Ball klären und weghauen, versuchen wir ihn anzunehmen und verlieren ihn“, bedauerte Ziegler. „Gefühlt hatten wir danach in der ersten Hälfte keinen Zugriff.“ Bruckmühl legte dazu auch noch durch Patrick Gigla das 0:2 (22.) nach.